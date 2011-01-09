وسایل قدیمی 4 بوستان گرگان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهرام غریب آبادی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: وسایل بازی قدیمی و فرسوده از پارک ناهارخوران، گرگان جدید، ویلا شهر و پارک فجر واقع در شهرک امام(ره) جمع آوری شد.

وی اظهار داشت: همچنین وسایل بازی قابل استفاده ولوازم دیگر همچون صندلی ها و سطلهای زباله در پارکها نیز رنگ آمیزی و بهسازی می شود که در بخش قابل توجهی از پارکهای منطقه نیز این اقدام انجام شده است.

به گفته شهردار منطقه یک گرگان، رنگ آمیزی پایه تابلوهای معابر نیز یکی دیگر از کارهای واحد زیباسازی است که در خیابانهای مدرس، گلشهر، کوی انقلاب و شهرک امام که از جمله محلات این منطقه است، انجام و تابلوهای معابر و همچنین کوی اوزینه نیز نصب شد.

وی ادامه داد: جمع آوری و پاکسازی پوسترها از دیوارهای سطح شهر از جمله خیابان ولیعصر (عج)، پاسداران و کوچه های فرعی آن انجام و کلیه دیوار نویسی ها نیز پاکسازی شد.



غریب آبادی گفت: شهری پاکیزه و زیبا نخواهد شد مگر آنکه شهروندانش خواهان زیبایی آن باشند، پس با شهرداری برای زیباسازی آن همکاری کنید.