  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۹

وسایل قدیمی 4 بوستان گرگان جمع آوری شد

وسایل قدیمی 4 بوستان گرگان جمع آوری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه یک گرگان از جمع آوری وسایل بازی قدیمی و فرسوده از چهار پارک سطح منطقه یک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهرام غریب آبادی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: وسایل بازی قدیمی و فرسوده از پارک ناهارخوران، گرگان جدید، ویلا شهر و پارک فجر واقع در شهرک امام(ره) جمع آوری شد.

وی اظهار داشت: همچنین وسایل بازی قابل استفاده ولوازم دیگر همچون صندلی ها و سطلهای زباله در پارکها نیز رنگ آمیزی و بهسازی می شود که در بخش قابل توجهی از پارکهای منطقه نیز این اقدام انجام شده است.
 
به گفته شهردار منطقه یک گرگان، رنگ آمیزی پایه تابلوهای معابر نیز یکی دیگر از کارهای واحد زیباسازی است که در خیابانهای مدرس، گلشهر، کوی انقلاب و شهرک امام که از جمله محلات این منطقه است، انجام و تابلوهای معابر و همچنین کوی اوزینه نیز نصب شد.
 
وی ادامه داد: جمع آوری و پاکسازی پوسترها از دیوارهای سطح شهر از جمله خیابان ولیعصر (عج)، پاسداران و کوچه های فرعی آن انجام  و کلیه دیوار نویسی ها نیز پاکسازی شد.
 
غریب آبادی گفت: شهری پاکیزه و زیبا نخواهد شد مگر آنکه شهروندانش خواهان زیبایی آن باشند،  پس با شهرداری برای زیباسازی آن همکاری کنید.
کد مطلب 1227675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها