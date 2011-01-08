آغاز طرح پژوهشی اطلس اقلیتهای مسلمان جهان در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح بر آن است تا وضعیت فرهنگی و اجتماعی مسلمانان (به ویژه شیعیان) را در جوامع غیر اسلامی به طور جامع و در ارتباط با جغرافیای آنها مورد بررسی قرار دهد.

اطلاعات اطلس در راستای آشنا کردن خواننده با هویت فرهنگی، سبک زندگی، پایگاه اجتماعی، ترکیب جمعیتی و همگرایی مسلمانان با محیط زندگی خویش و ادیان دیگر جمع آوری و تنظیم شده و در قالب نقشه و نمودار و عملیات کارتوگرافی به ویژه برنامه GIS ارائه می شود.

از این رو طرح اطلس به دنبال پاسخ به این سوالات است: اسلام چگونه وارد آن کشور شده است و شخصیت های موثر چه کسانی بودند؟ مسلمانان کشور مورد نظر از چه ترکیب جمعیتی و قومی برخوردار هستند؟ مسلمانان از چه هویت اجتماعی و دینی برخوردارند؟ سبک زندگی مسلمانان چگونه است و دین چقدر در آن تأثیر گذار است؟ مسلمانان از جهت منزلت، پایگاه و فعالیت اجتماعی چگونه هستند؟ مراکز اسلامی و فعالیت های دینی آنها چگونه است؟ همزیستی ادیان در آن جامعه تا چه حد به چشم می خورد؟ آسیب های فرهنگی و اجتماعی که آنها با آن روبرو هستند، چیست؟

همچنین ویژگی های طرح اطلس عبارتند از: ارائه تصویری گویا از مسلمانان در جهان، آمایش جمعیتی مسلمانان و توزیع و پراکندگی آنها و تعامل ادیان با یکدیگر در نقاط مختلف جهان، به تصویر کشیدن جغرافیای دینی اسلام و مسلمانان، ثبت هویت فرهنگی اقلیت های مسلمان با توجه به تغییرات اساسی صورت پذیرفته در جغرافیای دینی جهان، نشان دادن وضعیت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مسلمانان در ارتباط با جغرافیا، استفاده از زبان تصویر، نقشه و نمودارها در کنار مطالب نوشتاری و نیز سعی در به تصویر کشیدن متون، توضیح دادن حوادث مرتبط با مکان و جغرافیا (جغرافیای انسانی)، حفظ گنجینه اطلاعات راجع به مسلمانان و در نهایت شناسایی ظرفیت های مسلمانان در تمام مناطق جهان.

در حوزه جغرافیایی نیز طرح اطلس جامع در سه فازاروپا، امریکای شمالی، آمریکای لاتین و کانادا، آسیا و اقیانوسیه

و آفریقا اجرا می شود.