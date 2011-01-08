  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۳۲

آغاز طرح پژوهشی اطلس اقلیتهای مسلمان جهان در دانشگاه تهران

آغاز طرح پژوهشی اطلس اقلیتهای مسلمان جهان در دانشگاه تهران

طرح اطلس اقلیتهای مسلمان جهان با همت مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران و همکاری چند سازمان و موسسه علمی - دانشگاهی به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح بر آن است تا وضعیت فرهنگی و اجتماعی مسلمانان (به ویژه شیعیان) را در جوامع غیر اسلامی به طور جامع و در ارتباط با جغرافیای آنها مورد بررسی قرار دهد.

اطلاعات اطلس در راستای آشنا کردن خواننده با هویت فرهنگی، سبک زندگی، پایگاه اجتماعی، ترکیب جمعیتی و همگرایی مسلمانان با محیط زندگی خویش و ادیان دیگر جمع آوری و تنظیم شده و در قالب نقشه و نمودار و عملیات کارتوگرافی به ویژه برنامه GIS ارائه می شود.

از این رو طرح اطلس به دنبال پاسخ به این سوالات است: اسلام چگونه وارد آن کشور شده است و شخصیت های موثر چه کسانی بودند؟ مسلمانان کشور مورد نظر از چه ترکیب جمعیتی و قومی برخوردار هستند؟ مسلمانان از چه هویت اجتماعی و دینی برخوردارند؟ سبک زندگی مسلمانان چگونه است و دین چقدر در آن تأثیر گذار است؟ مسلمانان از جهت منزلت، پایگاه و فعالیت اجتماعی چگونه هستند؟ مراکز اسلامی و فعالیت های دینی آنها چگونه است؟ همزیستی ادیان در آن جامعه تا چه حد به چشم می خورد؟ آسیب های فرهنگی و اجتماعی که آنها با آن روبرو هستند، چیست؟

همچنین ویژگی های طرح اطلس عبارتند از: ارائه تصویری گویا از مسلمانان در جهان، آمایش جمعیتی مسلمانان و توزیع و پراکندگی آنها و تعامل ادیان با یکدیگر در نقاط مختلف جهان، به تصویر کشیدن جغرافیای دینی اسلام و مسلمانان، ثبت هویت فرهنگی اقلیت های مسلمان با توجه به تغییرات اساسی صورت پذیرفته در جغرافیای دینی جهان، نشان دادن وضعیت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مسلمانان در ارتباط با جغرافیا، استفاده از زبان تصویر، نقشه و نمودارها در کنار مطالب نوشتاری و نیز سعی در به تصویر کشیدن متون، توضیح دادن حوادث مرتبط با مکان و جغرافیا (جغرافیای انسانی)، حفظ گنجینه اطلاعات راجع به مسلمانان و در نهایت شناسایی ظرفیت های مسلمانان در تمام مناطق جهان.

در حوزه جغرافیایی نیز طرح اطلس جامع در سه فازاروپا، امریکای شمالی، آمریکای لاتین و کانادا، آسیا و اقیانوسیه
 و آفریقا  اجرا می شود.

کد مطلب 1227677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها