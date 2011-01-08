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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۴۸

به سبب افزایش قیمتها؛

اردنی ها علیه دولت این کشور تظاهرات برگزار کردند

اردنی ها علیه دولت این کشور تظاهرات برگزار کردند

در ادامه موج اعتراضات مردم کشورهای عربی علیه افزایش قیمت کالاهای اساسی که از تونس آغاز شده است اردنی ها نیز به سیاستهای دولت خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  خبرگزاری قطر، مردم منطقه "ذیبان" در استان "مادبا "اردن در جنوب امان در اعتراض به گرانی در این کشور تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند.

به گزارش منابع خبری، شرکت کنندگان در این تظاهرات خشم خود را از بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی در این کشور ابراز کردند.

"حیدر العوایده" رئیس کمیته برگزاری این تظاهرات گفت : راهپیمایی و اعتصاب در راستای خشم مردم از بالا رفتن قیمتها از سوی دولت، به ویژه قیمت سوخت و اعتراض به سیاستهای اشتباه آن  صورت می گیرد. دولت اردن  مسئول نا آرامی ها و خشونتهای دانشگاهی و اجتماعی کشور است.

منابع خبری همچنین اعلام کردند که شرکت کنندگان در تظاهرات امروز اردن شعارهایی علیه عملکرد ضعیف پارلمان این کشور و نقش ضعیف آن در مهار قیمتها سر دادند آنها همچنین خواستار استعفای دولت اردن شدند.

شایان ذکر است که کشورهای عربی به ویژه الجزایر و تونس چندی است که شاهد نا آرامی های گسترده اجتماعی هستند که دخالت نیروهای امنیتی را به دنبال داشته است.

کد مطلب 1227680

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