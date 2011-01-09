احتمال آبگرفتگی و اختلال در تردد جاده های کوهستانی لرستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بررسی و تحلیل آخرین مدلهای هواشناسی نشان می دهد روز شنبه با ورود یک سامانه بارش زا به نوار غربی کشور از بعد از ظهر شنبه و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد جوی ناپایدار همراه با بارش باران و وزش باد در استان خواهیم بود.

نورالدین سپهوند به روند بارشها در استان طی روزهای آینده اشاره کرد و بیان داشت: مطابق پیش بینی های انجام شده عمده فعالیت این سامانه باران زا در روز یکشنبه پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه بارش در مناطق سردسیر استان به صورت برف پیش بینی می شود، بیان کرد: با گذر این سامانه از نیمه غربی کشور از اواسط هفته جاری شاهد کاهش محسوس دما در سطح استان لرستان خواهیم بود.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان تصریح کرد: با توجه به بارش برف در مناطق سردسیر استان لرستان اختلال در تردد در جاده های کوهستانی به سبب بارش برف دور از انتظار نیست.

سپهوند همچنین نسبت به روند بارش ها در سطح شهرهای استان هشدار داد و یادآور شد: مطابق پیش بینی های انجام شده بارش باران نیز سبب آبگرفتگی معابر در سطح شهرها خواهد شد.