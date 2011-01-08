اشتاین مایر خواستار مقابله مرکل با دولت مجارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانک والتر اشتاین مایر" رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات در بوندستاگ ، دولت آلمان را به متهم کرد به اجرای قانون جدید مطبوعات در مجارستان توجهی ندارد .

به ادعای وی، "آنجلا مرکل" صدراعظم و "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در مقابله با محدود کردن آزادی مطبوعات از سوی دولت مجارستان ضعیف عمل کرده اند.

رسانه های مجارستان امروز از برخورد دستگاه نظارت بر مطبوعات مجارستان با یک خبرنگار آلمانی به دلیل نقض قانون جدید مطبوعات که از اول ژانویه در این کشور به اجرا در آمده خبر دادند.

بر اساس این قانون، یک نهاد دولتی متشکل از احزاب حاکم بر عملکرد رسانه های دولتی و خصوصی نظارت و در صورت مشاهده تخلف، آنها را جریمه می کنند.

این در حالی است که اجرای قانون مذکور در مجارستان مخالفتهایی را متوجه این کشور کرده و همزمان با به عهده گیری ریاست دوره ای اتحادیه اروپا توسط این کشور، مقامهای آن را تحت فشار قرار داده است.

گفتنی است "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپایی در سفر روز گذشته خود به بوداپست از نخست وزیر مجارستان خواسته است که در این قانون تجدید نظر کند.