روحانیون باید با شبهات مقابله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله مرتضی مقتدایی روز شنبه در دومین گردهمایی معاونین تبلیغ استانها در سال 89 که در محل سالن اجتماعات سفیران هدایت قم برگزار شد، با تبریک ولادت امام محمدباقر (ع)، اظهار داشت: بسیاری از اساتید بزرگ علوم دینی در محضر امام باقر (ع) پرورش یافتند به گونهای که شاگردان ایشان بیش از چهار هزار نفر بودهاند.
وی افزود: فعالیتهای علمی امام باقر(ع) در تربیت شاگردان به گونهای صورت گرفت که در زمان امام صادق(ع) قافلههای علم به تمام نقاط عالم سرازیر شد و امروز حوزههای علمیه، متأثر از همان سخنان است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ضمن تشکر از فعالیتهای حجت الاسلام و المسلمین نبوی در معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه، خاطرنشان کرد: تبلیغ، وظیفه انبیاء الهی بود، در حال حاضر که در زمان غیبت امام معصوم(ع) هستیم، این وظیفه به عهده حوزههای علمیه و روحانیت گذاشته شده است.
آیت الله مقتدایی گفت: رساندن پیام دین به مردم در گذشته این گونه نبود که با وسایل و تجهیزات نوین، تشکیلات و برنامه ریزیها، صورت گیرد، اما امروزه به مدد وسایل ارتباط جمعی و تجهیزات نوین دیگر، امر تبلیغ با سهولت بیشتری میتواند صورت گیرد که البته این امکانات وظیفه مبلغین و حوزههای علمیه را سنگینتر از قبل کرده است.
وی گفت: باید متناسب با امکانات و تجهیزات نوینی که وجود دارد، شیوههای تبلیغی خود را عوض کرده و خود را با روشهای جدید تطبیق دهیم.
عضو جامعه مدرسین، یادآور شد: شورایی به عنوان ساماندهی امر تبلیغ در چند کمیته تشکیل شده است، هر کدام از این کمیتهها نیز وظایف خاص خود را دارند.
مبلغان ایتام آل محمد (ص) را درک کنند
وی با تأکید بر لزوم توجه بسیار جدی به مخاطبان در امر تبلیغ، تصریح کرد: همانگونه که امر تبلیغ از درجه و اهمیت بسیار بالایی در دین اسلام برخوردار است، درک شرایط کسانی هم که مخاطبان روحانیون هستند و در روایات از آنها با عنوان ایتام آل محمد(ص) نام برده شده نیز بسیار مهم و ضروری است.
آیت الله مقتدایی با بیان اینکه روایات بسیاری در رعایت حال ایتام توسط مؤمنین وجود دارد، گفت: عالمان دین به عنوان مروجان «علوم آل محمد (ص)» و مردم عادی به عنوان «ایتام آل محمد (ص)» در روایات تعبیر شدهاند و از این رو رعایت حال این ایتام که وظیفه حوزههای علمیه است بسیار ضرورت دارد.
عضو جامعه مدرسین گفت: بسیاری از افراد شیطان صفت با ورود به جمعهای مردم، اذهان افراد را مشوش و عقاید آنها را نسبت به دین و مکتب اسلام، مشوش میکنند و وظیفه روحانیون است که با آنها مقابله کنند.
مدیر حوزههای علمیه، گفت: افراد شیطان صفت، معتقدان به مذهب تشیع و وحدانیت خداوند را اسیر دامهای شیطانی خود میکنند و به دینهای دیگر میکشانند، حال آنکه آن افراد از اسارت خود بیخبر هستند.
وی خطاب به معاونین تبلیغ سراسر کشور، تأکید کرد: وظیفه امروز ما این است شبهاتی که موجب انحراف مردم از دین شده و آنها را از حقیقت خارج میکند، جلوگیری کنیم.
آ
یت الله مقتدایی اظهار داشت: گاهی به این فکر میافتیم که مبلغان دین را به خارج از کشور اعزام کنیم، حال آنکه شهرهایی در کنار قم نیازمند مبلغ دین هستند.
رئیس هیأت امنای جامعه المصطفی تبلیغ را کاری بسیار ارزشمند و دارای اجر الهی دانست و تصریح کرد: درست است که امر تبلیغ کاری بسیار پرزحمت است، اما اجر و ثواب آن نیز بیشتر خواهد بود.
وی گفت: اجر و ثواب امر تبلیغ به حدی است حتی افرادی که زندگی، خود را در راه تبلیغ دین اسلام و مکتب تشیع صرف کنند در قیامت از مقام شفاعت برخوردار خواهند بود.
