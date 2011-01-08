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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۲۸

تورنمنت چهار جانبه آنتالیا /

پرسپولیس مقابل آنتالیا اسپور شکست خورد/ دو شکست رهاورد سفر به ترکیه

پرسپولیس مقابل آنتالیا اسپور شکست خورد/ دو شکست رهاورد سفر به ترکیه

سرخپوشان تهرانی با شکست مقابل آنتالیااسپور ترکیه به عنوان چهارم تورنمنت چهارجانبه آنتالیا دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که با تحمل شکست در دیدار برابر اینتراخت فرانکفورت آلمان از راهیابی به دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه آنتالیا بازمانده بود، از ساعتی پیش در دیدار رده بندی این مسابقات به مصاف آنتالیااسپور ترکیه رفت.

سرخپوشان تهرانی با شکست در این بازی به عنوان چهارم تورنمنت چهارجانبه آنتالیا بسنده کردند که نمی تواند نتیجه‌ای مطلوب برای آنها در فاصله تعطیلات میان فصل لیگ برتر باشد.

حسینی (3)، دنیز (34) و تیتا (89) برای آنتالیا اسپور گلزنی کردند.

وحید هاشمیان در نیمه دوم برای تیم فوتبال پرسپولیس به میدان آمد. دروازه بان سرخپوشان تهرانی نیز در نیمه اول رحمان احمدی و در نیمه دوم علیرضا حقیقی بود.

کد مطلب 1227688

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