عراق برای میزبانی موفق اجلاس سران عرب اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری های قطر و کویت، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق بر آمادگی کشورش برای میزبانی اجلاس سران عرب در مارس آینده کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی با "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب به رویکرد منفی برخی رسانه های عربی در قبال عراق اشاره کرد و گفت : اوضاع امنیتی عراق با ثبات است و مشکلی که در حال حاضر ما با آن روبرو هستیم انعکاس اشتباه اوضاع امنیتی است به گونه ای که وقوع انفجارهای محدود را به مثابه نا امنی درعراق جلوه می دهند.

مالکی تاکید کرد : عراق دستاورهای مهمی در زمینه برگزاری انتخابات، میزبانی از هئیتهای خارجی و عربی داشته است و اوضاع امنیتی آن گونه که برخی رسانه ها انعکاس می دهند نیست و ما بر برگزاری اجلاس سران بدون مشکل امنیتی تاکید داریم.

از سوی دیگر عمرو موسی گفت : اتحادیه عرب بر برگزاری اجلاس سران عرب در بغداد و به ریاست عراق تاکید دارد و هیچ تصمیمی دیگری در این زمینه وجود ندارد.عراق رکن اساسی و از بنیانگذاران اتحادیه عرب است.

هوشیار زیباری

وزیر امورخارجه عراق نیز ضمن آمادگی کشورش برای برگزاری موفق این اجلاس گفت: برگزاری اجلاس سران عرب پس از انتخابات مهمترین حادثه برای عراق به شمار می آید در واقع این میزبانی نوعی آزمون مهم برای عراق و کشورهای عربی است تا عراق را بپذیرند.

جلال طالبانی

رئیس جمهوری عراق نیز در همین راستای پس از دیدار با دبیر کل اتحادیه عرب گفت: ما آماده برگزاری موفق اجلاس سران عرب هستیم و اوضاع امنیتی و سیاسی کشور با ثبات است.

جلال طالبانی افزود: روند سیاسی به خوبی پیش می رود و روابط میان فراکسیونهای پارلمانی عالی است و فضای خوبی بر گفتگوهای سیاسی عراق سایه افکنده است و این نشانه ثبات سیاسی و امنیتی کشور است که بازتاب خوبی بر اجلاس سران خواهد داشت.

عمرو موسی نیز گفت : عراق بحرانهای متعددی را با موفقیت پشت سر گذاشته است و موفق به تشکیل دولت مشارکت ملی شده است که این دستاوردها پیام اطمینان بخشی به همه کشورهای منطقه، عربی و بین المللی است که عراق می تواند میزبان اجلاس آینده باشد.