نمایشگاه تخصصی استان قزوین در کربلا برگزار می شود

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به منظور معرفی توانمندی های صنعتی کشورمان بویژه استان قزوین در کشورهای همسایه، نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان قزوین از 11 تا 16 بهمن ماه امسال در کربلا برگزار خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری استانداری قزوین، سازمان توسعه تجارت خارجی، سازمان بازرگانی و صنایع و معادن استان، اتاق بازرگانی و شرکت نمایشگاهی آوه نور قزوین برگزار می شود.

برزگر تصریح کرد: به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی توانمندی های صادراتی استان و دستیابی به بازار مستعد و مناسب کربلا و توسعه روابط تجاری با کشورعراق این نمایشگاه در کربلا برپا خواهد شد.

وی فضای نمایشگاهی اختصاص داده شده به صادرکنندگان کشورمان را سه هزار مترمربع اعلام کرئ و افزود: تاکنون 85 تولید کننده و صادرکننده از استان برای شرکت در این نمایشگاه تولیدی و صنعتی اعلام آمادگی و ثبت نام کرده اند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین استقبال تولید کنندگان استان برای حضور در این نمایشگاه را خوب ارزیابی کرد و یادآورشد: تولید کنندگان کالاهایی چون مصالح ساختمانی، نساجی، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و خشکبار، مواد غذایی، فرش، موکت و خدمات فنی و مهندسی در نمایشگاه کربلا شرکت خواهند کرد.

وی با اعلام این مطلب که 80 درصد هزینه شرکت در نمایشگاه توسط دولت به صورت یارانه پرداخت می شود از صادرکنندگان و تولید کنندگان دعوت کرد با بهره مندی از این خدمات ارائه شده و بازاریابی مناسب در بازار خوب کشور عراق برای شرکت در این نمایشگاه تخصصی ثبت نام کنند.