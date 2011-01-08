جشن تولد رهبر آینده کره شمالی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس شاو، کره شمالی طی مراسمی رسمی تولد "کیم یونگ ایل" فرزند رهبر خود را جشن گرفت. با این حال هیچ کس نمی داند این ژنرال چهارستاره که قرار است جانشین "کیم یونگ ایل" شود، چند سال دارد.

این در حالی است که حتی تصویر پسر کوچکتر رهبر کره شمالی نیز پیش از این محرمانه بوده و تنها پس از جدی شدن وخامت حال پدرش، منتشر شد. اقدامی که گمانه زنی ها برای معرفی وی به عنوان رهبر جدید این کشور را بیشتر تقویت کرد.

پیونگ یانگ در ماههای اخیر شاهد تنشهای سیاسی و نظامی منطقه ای بوده و از نظر اقتصادی روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد. تحلیلگران امیدوارند با روی کار آمدن رهبری جدید در کره شمالی وضعیت کنونی این کشور بهبود یابد.

گفتنی است برخی منابع مدعی شده اند پسر کوچکتر رهبر کره شمالی که 27 ساله تخمین زده می شود، از یک سال پیش کار اداره این کشور را به عهده گرفته است.