برهم صالح: حامل پیام طالبانی، بارزانی و نجیفی به مقامات ایران هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، برهم صالح رئیس هیئت وزیران منطقه کردستان عراق و هیئت همراه امروز شنبه با دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

دکتر صالحی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار مجدد وی از ایران گفت: از آمدن شما به ایران خوشحالیم ،وی ابراز امیدواری کرد که این سفر توام با دستاوردهای خوب برای دو کشور ایران و عراق باشد.



صالحی اشاره به این مطلب که روابط فیمابین مناسباتی طولانی و تاریخی است آنرا رابطه ای دیرینه دانست.

وی نقش مقامات کردی درتشکیل حکومت جدید عراق را مهم توصیف کرده و افزود: کردها نشان دادند حضور و عملشان در پیوند دادن گروههای عراقی مهم بود.

دکتر صالحی گفت:جمهوری اسلامی ایران به شهادت تاریخ طی 40 – 30 ساله اخیر هر موقع عزیزان کرد بخصوص در زمان رژیم صدام ملعون دچار مشکلاتی بودند همواره نهایت همراهی را با آنها داشته و کمکهایی که در توانش بوده روا داشته و این جزو اعتقادات و اصول ماست. این سفر فرصت مناسبی است که از نزدیک بیش از گذشته با توانمندیهای کشور ما آشنا شده و ما آماده ایم تجربیات و امکانات خود را در اختیار شما قرار دهیم.

صالحی پیشنهاد برگزاری یک سمینار مشترک فرصتهای سرمایه گذاری در کردستان عراق برای بازرگانان دو طرف را ارائه داد تا بازرگانان و تجار دو طرف از ظرفیتها و فرصتهای موجود یکدیگر بیشتر مطلع شوند و کمیته های مشترک اقتصادی و فرهنگی بصورت فعال موضوعات را پیگیری کنند.

وی آمادگی تحصیل دانشجویان کرد در دانشگاههای کشورمان را از طریق بورسیه و یا آزاد اعلام کرد.

برهم صالح نیز به روابط دو طرف که یک رابطه تاریخی ،دینی و جغرافیایی است اشاره کرد و اظهار داشت: ما با تاریخ مشترک در بسیاری از اصول با یکدیگر مشترک هستیم. حجم روابط تجاری با کردستان عراق از سه نقطه مرزی باشماق،حاج عمران و پرویز خان حدود 10 میلیارد دلار است که حجم خوبی است و ما خواستار توسعه و گسترش این روابط در تمامی زمینه ها هستیم.

وی افزود: در این سفر حامل پیام بارزانی ،طالبانی ، نجیفی رئیس مجلس و سایر مقامات کردستان عراق در جهت توسعه و گسترش همه جانبه روابط فیمابین برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران هستم.