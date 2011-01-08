وزیر ترک بر تشکیل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تانیر بیلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه امروز شنبه با علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو گرد.

صالحی در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به وزیر و همراهان وی گفت: وزارت امور خارجه مسئول کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی دو کشور است و آمادگی همکاری در خصوص موفق بودن این کمیسیون را اعلام می کنم. حجم روابط به 10 میلیارد دلار رسیده و ما 30 میلیارد دلار را هدف گذاری کردیم. فرصتهای سرمایه گذاری در ایران بخصوص در بخش انرژی فراوان است و دوستان ترک ما به این موضوع توجه دارند.

وی روابط با ترکیه را دیرینه دانست و افزود: ایران و ترکیه می توانند مکمل اقتصاد یکدیگر باشند.

وی آمادگی سرمایه گذاری مشترک با ترکیه در سایر کشورها و مناطق دنیا را اعلام کرد و اظهار داشت:موقعیت راهبردی ایران و ترکیه را نبایستی دستخوش تمایلات و خواسته های دیگران بکنیم . باید از موقعیت موجود استفاده کرده و می توانیم علاوه بر انرژی در زمینه برق سرمایه گذاری کنیم.

وزیر انرژی ترکیه ضمن تشکر از فرصت داده شده گفت: معتقدیم اگر بخواهیم روابط برادری را تعمیق ببخشیم ضروری است نهادهای اقتصادی را از عملیات صرف خارج کرده و به آنها عمق ببخشیم.

وی افزود: در ترکیه یک میلیون و سیصد هزار شرکت عضو اتاق بازرگانی هستند فلذا از این فرصت باید استفاده کنیم و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه را تشکیل دهیم.

وی افزود: بایستی فضاها و حوزه های جدید کاری بین دو کشور را تعریف و ایجاد کنیم.در زمینه انرژی جمهوری اسلامی ایران تولید کننده و ترکیه مصرف کننده است و ما زمینه های زیادی برای پیشبرد همکاریهای اقتصادی داریم.