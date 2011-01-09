به گزارش خبرگزاری مهر، برگزار کنندگان هشتمین کارگاه سالیانه معرفت‌شناسی صوری در نظر دارند در این همایش موضوعاتی چون استنتاج ومنطق استقراء، مبانی احتمال و آمار، منطق معرفتی و تئوریهای باور، نظریه بازی و نظریه تصمیم (از جمله نظریه انتخاب اجتماعی) و مسائل مربوط به رابطه میان معرفت‌شناسی صوری و سنتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

مارک کالیوان (دانشگاه سیدنی)، کریس هیچکاک (مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا) و دبورا مایو (دانشگاه پنسیلوانیا) از جمله سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.

علاقه‌مندان به شرکت در این همایش که از 19 تا 21 ماه می 2011 (29 تا 31 اردیبهشت 1390) در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا برگزار می‌شد، می‌توانند خلاصه مقالات خود را تا اول مارس 2011 (دهم اسفند ماه 1390) به پست الکترونیک branden@fitelson.org ارسال نمایند.