نتانیاهو عامل شکست مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "صائب عریقات" ،"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مسبب اصلی شکست مذاکرات سازش دانست.

وی تاکید کرد: اسرائیل با اصراری که بر ادامه شهرک سازی دارد مذاکرات را به شکست کشانده است به اعتقاد من این رژیم موضع خود را به طور کامل مشخص کرده است، زیرا نتانیاهو میان ادامه مذاکرات و شهرک سازی گزینه دوم را انتخاب کرده است.

عریقات افزود : اسرائیل به شهرک سازی، دیکته کردن سیاستها، ساخت دیوار حائل، تجاوزات علیه فلسطینی ها و ترور آنها ادامه می دهد ما همه این اقدامات را محکوم می کنیم.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به موضع گیری نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در مقصر جلوه دادن این تشکیلات گفت : این نوعی بازی رسانه ای است که "بنیامین نتانیاهو" به راه انداخته است.

وی تصریح کرد: موضوع کاملا آشکار است اسرائیل موضع خود را مشخص کرده است و جامعه جهانی باید به ما در تشکیل دولت مستقل کمک کند و ما نیز طرح موضوع توقف شهرک سازی را در شورای امنیت دنبال می کنیم.

عریقات افزود: ما شهرک سازی را که از سال 1967 تاکنون صورت گرفته است، باطل و مغایر با قوانین بین المللی می دانیم و خواهان توقف آن برای ادامه مذاکرات و نیز قطعنامه های بین المللی هستیم.