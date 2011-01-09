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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

همایش "احتمالات و منطق" برگزار می‌شود

همایش "احتمالات و منطق"، دهم و یازدهم سپتامبر 2011 (19 و 20 شهریور 1390) در دانشگاه کلمبیا در نیویورک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "احتمالات و منطق" (Progic) با هدف ارتقای تعاملات میان احتمالات و منطق با حضور اساتید و صاحب‌نظرانی چون هوراسیو آرلو کوستا (دانشگاه کارنگی ملون)، حییم گیفمان (دانشگاه کلمبیا)، جف پاریس (دانشگاه منچستر) و دانا اسکات (دانشگاه کارنگی ملون) برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در این همایش که دهم و یازدهم سپتامبر 2011 (19 و 20 شهریور 1390) در دانشگاه کلمبیا در نیویورک برگزار می‌شود، مقالات خود را در ارتباط با موضوعات مربوط به تعامل میان احتمالات و منطق تا اول ماه می 2011 (11 اردیبهشت 1390) به پست الکترونیک progicconference2011@gmail.comارسال نمایند.

کد مطلب 1227704

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