قانون هدفمندی یارانه ها روحیه صرفه جویی در مردم را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین شنبه شب در گردهمایی ائمه جمعه استان که در شهر آبگرم برگزار شد، اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها که با شجاعت و جسارت رئیس جمهور در کشور اجرا شده است موجب پیشرفت کشور در ابعاد مختلف خواهد شد و مردم در آینده از فواید آن بهره مند می شوند.

وی افزود: باید در این طرح ملی همه مشارکت کنند تا در اجرا نیز با مشکلی مواجه نشود و فرهنگ صرفه جویی که در ابتدای این قانون در میان مردم در حال جا افتادن است ترویج و همه گیر شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: صرفه جویی موجب کاهش هزینه های خانوار و دولت خواهد شد و این هزینه ها با سرمایه گذاری در بخشهای مهم به پیشرفت کشور منجر خواهد شد.

حجت الاسلام صالحی امام جمعه آبگرم هم در این همایش گفت: هدفمندی یارانه ها به استقلال کشور کمک کرده و موجب رفاه وآسایش مردم در آینده خواهد شد.

وی اجرای این قانون را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اجرای موفق این قانون مهم به همکاری و مشارکت تنگاتنگ مردم وابسته است.

حجت الاسلام بهبودی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان هم از همراهی مردم با این قانون تشکر کرد و اظهار داشت: ائمه جمعه استان با روشنگری و بیان مزایای این قانون در تریبون های نماز جمعه به مردم باید زمینه مشارکت مردم را بیشتر کنند.

سرهنگ صدیقی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان هم گزارشی از روند اجرای ساخت گلدسته های دو طفلان مسلم در کشور عراق ارائه کرد و یادآور شد: برای ساخت این گلدسته ها توانسته ایم امسال هفت نفر نیروی متخصص و کاردان را به کشور عراق اعزام کنیم و با کمکهای خیرین و مردم استان اجرای کار روند بسیار مطلوبی دارد و بخوبی پیش می رود.