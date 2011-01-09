32 میلیارد تومان برای احیای بافت فرسوده زنجان اختصاص یافت

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: یک سوم این اعتبار از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، یک سوم از محل اعتبارات استانداری و یک سوم دیگر نیز از سوی شهرداری زنجان تأمین می شود.

صادقی اظهار داشت: بزرگراه ولایت، زینبیه شرقی، زینبیه غربی و طرح جامع حسینیه در بافت فرسوده شهر زنجان است که فاز نخست آنها سال اینده به بهره برداری می رسد.

وی اقدامات انجام شده در زمینه احیای بافت های فرسوده استان زنجان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مهر ماه امسال بازگشایی محور داود قلی دلجویی که یکی از آرزوهای دیرینه مردم زنجان بود را داشتیم.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه تسهیلات به هر میزان که متقاضی وجود داشته باشد اختصاص می یابد، ادامه داد: برای 700 واحد بافت فرسوده زنجان تسهیلات 15 میلیون تومانی اختصاص یافت و تسهیلات در این زمینه تا کنون جذب شده است و محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

صادقی با اشاره به سکونتگاه های غیر رسمی گفت: مطالعات هفت محله به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی شهر زنجان انجام گرفته و ایجاد مجموعه های آموزشی، مراکز فنی و حرفه ای، مراکز بهداشتی درمانی، امور زیربنایی و آسفالت معابر این محلات تصویب شد.

وی زنجان را از استان های پیشتاز کشور در زمینه مسکن مهر عنوان کرد و افزود: بر اساس پیشنی های صورت گرفته کلیه مسکن مورد نیاز مردم استان زنجان تا پایان سال 90 احداث شده و تحویل متقاضیان می شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: سال گذشته شاهد افتتاح 50 هزار واحد مسکونی مهر بودیم و امسال نیز 140 هزار واحد آماده بهره برداری است که استان به استان افتتاح می شود و زنجان اولین استان کشور بود که بیش از سه هزار و 500 واحد در آن افتتاح شد.