عزل و نصبهای سیاسی مانع توسعه مازندران است

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: اعتقاد بنده بر این است که در عزل و نصب ها ثبات مدیریت اصل و اساس باید باشد.

وی خاطر نشان کرد: در انتصابات نیز باید شاخص ها برای نوع درخواست و فعالیتی که برای مدیر مربوطه تعریف شده لحاظ شود.



نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سابقه تحصیلات، سابقه مدیریت و تجربه فرد منصوب شده باید در عزل و نصب ها لحاظ شود تصریح کرد: نوع مسئولیتی که به فرد مدیر احراز شده باید با خصوصیات وی سازگاری داشته باشد در غیر اینصورت باید شاهد عزل زودهنگام بود.



یوسف نژاد با بیان اینکه مدیران مرتبط با عزل و نصب ها در مازندران باید تا حدود زیادی از سیاسی کاری و دخالت دادن مسائل سیاسی در مناصب خودداری کنند یادآور شد: مدارج کارشناسی و دارا بودن شرایط احراز برای تثبیت مدیریت ها نباید نادیده گرفته شود.



وی با اعلام اینکه متاسفانه در بسیاری از موارد در استان مشاهده شده که عزل و نصب های صورت گرفته در برخی ادارات به صورت غیرکارشناسی، با غرض ورزی و سیاسی کاری بوده است اظهار داشت: آفت این انتصاب های سیاسی کارانه به مردم زجر کشیده و رنجور برمی گردد.



نماینده مردم ساری با بیان اینکه مردم دیگر از سیاسی کاری و فعالیت های منافع جویانه خسته شده اند افزود: مدیری که منصوب می شود باید از سوی مقامات ارشد کشوری و استانی زیرمجموعه خود حمایت و پشتیبانی شود که متاسفانه در برخی موارد چنین نیست.



وی تاکید کرد: سیاست گرایی و سیاست زدگی در بسیاری مواقع آفت و بلای توسعه مازندران می شود و به ضرر توسعه استان است.



یوسف نژاد افزود: انتصاب مدیران دستگاههای اجرایی باید از بین افراد کارشناس و از بدنه دستگاهی صورت گیرد و نباید ربط بندی های سیاسی سبب این عزل و نصب ها شود.



این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه مشاهده شده که برخی انتصابات مدیران تخصصی و غیرسیاسی از بین افراد سیاسی و فاقد تخصص صورت گرفته است اظهار داشت: عزل های پی در پی، بی ثباتی در مدیریت و توسعه نیافتگی زودهنگام از اثرات منفی این انتصاب ها می تواند باشد.



طاهایی عملکرد مطلوبی داشته است



نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از فعالان سیاسی استان پس از سپری شدن یک سال از فعالیت هر استانداری در انتظار تغییر وی هستند اظهار داشت: کارنامه مهندس طاهایی در مدت یک سال از مدیریت وی در مازندران خوب بوده است.



یوسف نژاد بیان داشت: این تفکر غلط تغییر زودهنگام و سالانه مدیریت ارشد استان باید از ذهن سیاسیون، فعالان سیاسی و افراد بی هویت پاک شود و این افراد بهتر است نظرات کارشناسی برای توسعه مازندران ارائه دهند.



وی افزود: بسیاری از ارتباطات، فعالیت ها، وعده ها و اقدامات استاندار فعلی مازندران در حوزه توسعه ای استان خوب بوده و تعامل مهندس طاهایی با مجمع نمایندگان بسیار در خور و شایسته است.



مصوبات سفرهای استانی دولت کارشناسی شده اجرا شود



نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت برای تدوین طرح های سفر سوم دولت با نمایندگان استان جلساتی داشته است اظهار داشت: این مصوبات باید کارشناسی شده از سوی دستگاههای اجرایی، عملیاتی شود.



یوسف نژاد با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانی دولت به سه بخش شهرستانی، استانی و ملی تفکیک شده است افزود: پیگیری برای اجرای این مصوبات وظیفه مدیران اجرایی مازندران است.



وی با اشاره به اینکه مجمع نمایندگان استان خود را آماده همکاری برای تحقق مصوبات سفرهای استانی دولت می داند اظهار داشت: این مصوبات در بخش های صنعت، کشاورزی، گردشگری، مسائل اجتماعی، توسعه شهری و روستایی و... است.

