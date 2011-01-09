به گزارش خبرنگار مهر، "شکیر چلبات"، رئیس سوئدی کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو عصر شنبه به همراه رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان در یک نشست خبری شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو در این نشست خبری گفت: فدراسیون جهانی تکواندو و شخص دکتر "چو" به دلیل اینکه مسابقات تکواندو المپیک لندن در تثبیت این رشته ورزشی در المپیک اهمیت زیادی دارد، نمی خواهد هیچ مشکلی به خصوص در امر داوری در لندن به وجود بیاید. رئیس فدراسیون جهانی تکواندو در این ارتباط توصیه کرده که در انتخاب بهترین داوران دنیا برای حضور در المپیک تلاش کنیم.
وی در مورد داوران ایرانی گفت: ایران کشوری بزرگ و صاحبنام در جهان تکواندو است که با مدیریت آقای پولادگر به یکی از قدرتهای برتر دنیا تبدیل شده است. برگزاری لیگهای منظم و مسابقات متعدد دلیل این پیشرفت چشمگیر بوده است که داوران نیز نقش موثری در این پیشرفت داشتهاند و معتقدم نها از جمله بهترینهای دنیا هستند. سطح بالای داوران ایرانی در کلاسهای اخیر به وضوح مشخص بود.
چلبات در مورد تمهیدات کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو برای افزایش عدالت در رقابتهای مختلف این رشته ورزشی گفت: قبل از اینکه دکتر "چو" مسئولیت فدراسیون جهانی را قبول کند، حضور داوران در مسابقات مختلف از جمله قهرمانی جهان روال خاصی نداشت و نفوذ افراد غیرمسئول و برخی سیاستها در آن دخیل بود اما دکتر "چو" عدالت را سرمشق قرارداد و هر سال نیز با اجرای برنامههای مختلف به سوی رسیدن به این هدف گام برداشت. اکنون داوران براساس لیاقت و شایستگی خود به مسابقات جهانی دعوت می شوند و سیاست در آن دخالتی ندارد.
وی افزود: ما علم روز را وارد داوری کردیم و با استفاده از هوگوهای الکترونیکی، بازبینی فیلم و برخی قوانین دیگر، اشتباهات را کاهش دادیم و به سوی اجرای عدالت و شفاف سازی گام برداشتیم. بزودی کلاس هماهنگی المپیک در قاره اروپا و شهر باکو برگزار خواهد شد. سپس کلاس هماهنگی برای قارههای آسیا، آفریقا و .. برگزار می شود و در نهایت 65 نفر از بهترین داوران دنیا به رقابتهای انتخابی المپیک در باکو دعوت خواهند شد.
چلبات از همکاری با کمیته برگزاری رقابتهای المپیک 2012 خبر داد و افزود: شرکتهای "دارت فیش" و "سوئیس تایمینگ" مسئول تهیه تجهیزات مسابقات تکواندو بازیهای المپیک هستند. از این دو شرکت خواستهایم دستگاهی بسازند تا بتوانیم داوران کنار را نیز تحت نظر بگیرم و از روی عملکرد آنها بهترینها را انتخاب کنیم. در انتخاب داوران نیز تسلط به زبان انگلیسی و قوانین داوری اهمیت بالایی دارد.
رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی همچنین در مورد سهمیه ایران برای کلاس هماهنگی داوران المپیک گفت: بزودی نام پنج داور ایرانی را برای حضور در این کلاس که به میزبانی شهر گوانگجو چین برگزار خواهد شد به فدراسیون این کشور اعلام خواهیم کرد، داورانی که به نظر ما بهترین هستند.
"داوران به پیشنهاد فدراسیونها انتخاب می شوند یا گزینش آنها توسط کمیته داوران فدراسیون جهانی صورت می گیرد؟"، چلبات در پاسخ به این پرسش گفت: دکتر "چو" تاکید کرده که شاید داوری که فدراسیونها معرفی می کنند بهترین نباشند و همین داور برای ما مشکلی ایجاد کند که رسیدگی به آن غیرممکن باشد. به همین دلیل فقط این کمیته داوران فدراسیون جهانی است که این نوع انتخابها را آن هم به واسطه توانایی و لیاقت داوران انجام می دهد.
وی در پایان یکبار دیگر به اهمیت رقابتهای تکواندو بازیهای المپیک تاکید کرد و گفت: سال 2013 برای ماندن برخی از رشتهها در المپیک رای گیری می شود و ما نمی خواهیم که تکواندو جزو یکی از آن رشتههای حذف شده باشد. به همین دلیل سخت تلاش می کنیم تا رقابتهای تکواندو در لندن در بالاترین سطح ممکن برگزار شود.
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