وزارت ورزش و جوانان چالش های بسیاری را رفع می کند

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ساری افزود: هر طرح و لایحه ای با نگاه رفع وضع موجود و در جهت ارتقاء شاخص های مناطق به صحن علنی مجلس می آید.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت موجود در دستگاه ورزش دارای چالش های عمده ای بوده و می توان گفت، متولی مشخصی برای ورزش کشور وجود ندارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقش دستگاههای فرهنگی نظیرآموزش و پرورش و دانشگاهها در ارتقاء سرانه ورزشی نهاد مورد نظر مشخص نیست تصریح کرد: ورزش کشور اکنون در مقابل ضعف ها و تنگناهای موجود خود را پاسخگوی مجلس نمی داند.

یوسف نژاد با بیان اینکه در وضعیت کنونی، نظارت و پیگیری بر عملکرد دستگاه ورزش کمتر است یادآور شد: بخش عمده ای از تحصیلکرده ها و کارشناسان مجرب ورزشی در بدنه فعلی ورزش جای ندارند.

وی با اعلام اینکه دستگاه ورزش از سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت فاصله گرفته است افزود: رئیس دستگاه ورزش کشور باید ملاک ها و استانداردهای فنی ساخت را به نهادهای مسئول ساخت و ساز ارائه داد و خود سازنده پروژه های ورزشی نباشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه فعالیت های مربوط به تصدی گری اکنون در ورزش کشور به وفور یافت می شود خاطر نشان کرد: در هیچ جای دنیا مرسوم نبوده که دستگاه ورزش تیمداری کند که متاسفانه در نظام اداری تربیت بدنی ایران این مهم عملیاتی می شود.

وی اظهار داشت: به واسطه اینکه وزیر ورزش برای رای آوری باید دارای مدارک کارشناسی مرتبط با حوزه ورزش، متخصص ورزشی و برنامه ریز حوزه ورزش باشد تا بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

یوسف نژاد تصریح کرد: با تشکیل وزارت ورزش و جوانان، بسیاری از کمیسیون های تخصصی این بخش در مجلس فعال شده و وزیر ورزش، تنگناهای مالی و معنوی خود را از طریق طرح در این کمیسیونها حل و فصل می کند.

وی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان، ورزش کشور را هدفمند می کند اظهار داشت: با تشکیل این وزارتخانه بسیاری از قابلیت های ورزشی نهادهای اجرایی، دانشگاهی و نظامی در حوزه ورزش از بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش همچنین اثرات موثری بر کارکرد فدراسیون ها و هیئت های ورزشی خواهد گذاشت: با تشکیل این وزارتخانه، چارت تشکیلاتی و ماموریت های اداری فدراسیون ها بر اساس روال قبلی انجام می پذیرد و البته اعمال نفوذ دستگاه ورزش در عزل و نصب هیئت ها کمتر می شود.