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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۴

کار ساخت آکادمی کاراته از اواخر دی‌ماه آغاز می‌شود

کار ساخت آکادمی کاراته از اواخر دی‌ماه آغاز می‌شود

فدراسیون کاراته با در اختیار گرفتن قطعه زمینی در مجموعه ورزشی آزادی تهران کار ساخت آکادمی این رشته ورزشی را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه‌ای که فدراسیون کاراته ترتیب داده است، 27 دی‌ماه همزمان با یکساله شدن مدیریت سیدعباس احمدپناهی در این فدراسیون، مصاحبه‌ای مطبوعاتی در مورد عملکرد فدراسیون در طول مدیریت وی، نتایج تیم ملی در گوانگجو و ساخت آکادمی کاراته برگزار خواهد شد.

پس از پایان کنفرانس خبری رئیس فدراسیون کاراته، با حضور خبرنگاران و مسئولان فدراسیون و سازمان تربیت بدنی کلنگ احداث آکادمی کاراته بر زمین زده خواهد شد.

فاز اول این آکادمی که سالن برگزاری مسابقات خواهد بود، قرار است تا ابتدای تابستان آینده راه اندازی شود تا سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات با مشکل سالن مواجه نباشد.

پس از تکواندو و ووشو، کاراته سومین فدراسیونی است که از جمع رشته‌های رزمی صاحب مکانی مناسب برای اجرای برنامه‌های خود خواهد شد.

کد مطلب 1227727

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