پیشنهاد بودجه 500 میلیاردی شهرداری آمل در اختیار شورای شهر

ولی الله قادی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: بودجه سال 89 شهرداری آمل و 9 سازمان وابسته حدود 44 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

وی علت تحقق بودجه را واقعی تعریف کردن آن دانست و افزود: در بودجه سال آینده سعی می شود علاوه بر واقعی تعریف کردن بودجه وضعیت سازمان های وابسته به لحاظ اتکا به شهرداری آمل کمتر شود.

سرپرست شهرداری آمل، راهکارهای اجرایی شورای اسلامی این شهرو پیگیری اعضای آن در تحقق بودجه را کم نظیر عنوان کرد و افزود: وفاق و همدلی بین شورای اسلامی شهر، شهرداری و سازمان ها فرصتی برای دستیابی به اهداف بزرگ است.

وی درباره افزایش بودجه شهرداری آمل در سال 90 و رضایت مندی شهروندان خاطر نشان کرد: در سال آینده نرخ خدمات شهری به هیچ عنوان افزایش نمی یابد.

قادی همچنین به 90 پروژه در حال اجرا در شهرداری آمل اشاره کرد و گفت: نکته مهمی که می تواند تعداد پروژه های شهری را نظام مند کند مدیریت بر هزینه ها است که در بودجه سال آینده مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه قیمت منطقه ای و حتی خیابان های اصلی شهر آمل نسبت به برخی از شهرهای اطراف پایین است تصریح کرد: برای سال 90 این موضوع بررسی کامل خواهد شد.

قادی، برنامه ریزی برای بودجه سال 90 شهرداری ها را مشکل اعلام کرد و گفت: با اجرای قانوان هدفمند کردن یارانه ها و عدم افزایش نرخ خدمات شهری باید با دقت لازم به این موضوع نگاه کنیم تا رضایت مندی شهروندان و مشارکت آنان در اجرای پروژه های شهری را بیش از گذشته مشاهده کنیم.

شهر آمل حدود 230 هزار نفرجمعیت دارد.