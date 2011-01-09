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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

اختصاص 22 میلیارد ریال برای ایجاد تصفیه خانه های جدید در گیلان

اختصاص 22 میلیارد ریال برای ایجاد تصفیه خانه های جدید در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان از سرمایه گذاری 22 میلیارد ریالی برای ایجاد هشت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تصفیه خانه ها در شهرکهای صنعتی مارلیک، لنگرود، رودسر، نقره ده آستانه اشرفیه و نواحی صنعتی اطاقور لنگرود، کوچیچال فومن، پرکاپشت آستانه اشرفیه و سکام رضوانشهر ساخته می شود.

وی اظهارداشت: مطالعات ایجاد این تصفیه خانه تا پایان سال 90 به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آن از سال 91 آغاز می شود.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گیلان حفظ محیط زیست را از اولویتهای این شرکت دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی از آلودگی های زیست محیطی پیشگیری می کند.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته تنها دو تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی انزلی و صومعه سرا ایجاد شده بود اما با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از سال 87 این کار روند رو به رشدی داشته است.

عباسیان افزود: اکنون چهار تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرک های صنعتی سیاهکل، لوشان، صومعه سرا و انزلی در حال بهره برداری است.

وی هزینه ایجاد تصفیه خانه های موجود را 22 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: چهار تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرکهای صنعتی لاهیجان، شفت، فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی انزلی و تالش نیز در حال ساخت است که بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: علاوه براین مطالعات ایجاد هشت تصفیه خانه جدید نیز در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی استان آغاز شده است.

وی همچنین از ابلاغ 24 مصوبه کارگروه انرژی، محیط زیست و شهرکهای صنعتی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی خبر داد و یادآورشد: این مصوبات از سوی ستاد ابلاغ شده و موارد مربوط به این کار گروه در حال پیگیری و اجرا است.

کد مطلب 1227732

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