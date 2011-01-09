اختصاص 22 میلیارد ریال برای ایجاد تصفیه خانه های جدید در گیلان

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تصفیه خانه ها در شهرکهای صنعتی مارلیک، لنگرود، رودسر، نقره ده آستانه اشرفیه و نواحی صنعتی اطاقور لنگرود، کوچیچال فومن، پرکاپشت آستانه اشرفیه و سکام رضوانشهر ساخته می شود.

وی اظهارداشت: مطالعات ایجاد این تصفیه خانه تا پایان سال 90 به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آن از سال 91 آغاز می شود.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گیلان حفظ محیط زیست را از اولویتهای این شرکت دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی از آلودگی های زیست محیطی پیشگیری می کند.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته تنها دو تصفیه خانه در شهرکهای صنعتی انزلی و صومعه سرا ایجاد شده بود اما با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از سال 87 این کار روند رو به رشدی داشته است.

عباسیان افزود: اکنون چهار تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرک های صنعتی سیاهکل، لوشان، صومعه سرا و انزلی در حال بهره برداری است.

وی هزینه ایجاد تصفیه خانه های موجود را 22 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: چهار تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در شهرکهای صنعتی لاهیجان، شفت، فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی انزلی و تالش نیز در حال ساخت است که بزودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: علاوه براین مطالعات ایجاد هشت تصفیه خانه جدید نیز در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی استان آغاز شده است.

وی همچنین از ابلاغ 24 مصوبه کارگروه انرژی، محیط زیست و شهرکهای صنعتی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی خبر داد و یادآورشد: این مصوبات از سوی ستاد ابلاغ شده و موارد مربوط به این کار گروه در حال پیگیری و اجرا است.