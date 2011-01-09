توافق جدید ایران-عراق برای توسعه میادین مشترک نفت

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری نخستین نشست کارگروه اجرایی مشترک (JEWG) بین مقامات ایران و عراق در تهران، دو کشور همسایه یک موافقت ‌نامه همکاری برای توسعه میادین مشترک و مرزی نفت امضا کرده اند.

بر اساس توافق جدید نفتی تهران - بغداد، مقرر شده است یکسری کمیته‌های کارشناسی مشترک به منظور بررسی مسائل قراردادی، فنی و مالی به منظور توسعه میادین مشترک و مرزی نفتی ایجاد شود.



این کمیته ها باید با برگزاری نشستهای مشترک با مرتفع ساختن برخی از مسائل باقی مانده زمینه را برای امضای یک قرارداد همکاری دو جانبه بین دو کشور آماده کنند.

در حال حاضر بر اساس مطالعات انجام شده 23 میدان هیدروکربوری مشترک بین ایران و عراق وجود دارد که در نشست دو جانبه اخیر در تهران مقرر شد که این میادین در سه گروه اکتشافی، توسعه ای و تولیدی طبقه بندی شوند.

با توافق مقامات دو کشور اولویت برای توسعه میدان‌های مشترکی است که در خطوط مرزی دو کشور قرار دارند که هنوز توسعه این میادین و یا مناقصات طرح توسعه میدان در دو کشور انجام نشده است از این رو با این توافق امکان توسعه میادین مشترک نفتی همچون آزادگان جنوبی و یادآوران وجود ندارد.



در این رابطه تاکنون از سوی نمایندگان دو کشور توسعه مشترک چند میدان هیدروکربوری به‌ طور آزمایشی مطرح شده است اما هنوز دو طرف بر روی نام این میادین به یک جمع بندی نهایی دست نیافته اند.



رونمایی از اولین قرارداد مشترک نفتی ایران و عراق



به گزارش مهر، یکی از مهمترین محورهای برگزاری نشست اخیر نفتی ایران و عراق در تهران تدوین پیش نویس جدید قراردادی به منظور مشارکت در توسعه میادین مشترک نفتی 2 کشور بوده است.



در حال حاضر قراردادهای جدید بیع متقابل ایران و عراق دارای بخشهای مشترک متعددی بوده و از این رو مسئولان دو کشور پیش بینی می کنند امکان توافق برای تهیه یک قرارداد جدید به منظور توسعه مشارکتی میادین مشترک نفتی در نشست تهران فراهم باشد.



با توجه به متقاعد شدن مقامات عراق درباره برخی از ابهامات قراردادهای بیع متقابل ایران، به نظر می‌رسد برای توسعه مشترک میدان‌های مرزی، دو کشور از یک نوع قرارداد خدماتی استفاده کنند که ترکیبی از بیع ‌متقابل ایران و قرارداد خدماتی عراق باشد.



این در حالی است که مسئولان وزارت نفت از حضورعبدالکریم لعیبی وزیر نفت جدید کابینه دولت عراق هم به عنوان یک گام به جلو برای دستیابی به یک توافق نهایی یاد کرده و معتقدند: با توجه به اینکه وزیر فعلی نفت عراق در مذاکرات دو جانبه دو سال اخیر دو کشور حضوری فعال داشته از این رو نگاه مثبتی نسبت به توسعه مشترک میادین نفتی دارد.



عبدالکریم لعیبی وزیر نفت فعلی عراق تابستان سال گذشته تفاهم نامه ای را با شرکت ملی نفت ایران به منظور تعریف یک چارچوب مشترک همکاری برای توسعه میادین مشترک نفتی امضا کرده بود.



براساس با این توافق نامه، قرار بود ایران و عراق میادین مشترکی را شناسایی و به صورت آزمایشی یک ساختار اکتشافی، یک میدان توسعه نیافته و یک میدان در حال تولید را بررسی کنند تا درباره چگونگی تولید آنها به جمع بندی برسند.

در حال حاضر ایران و عراق دومین و سومین ذخایر بزرگ طلای سیاه جهان را در اختیار دارند که توافق دو جانبه یک گام به جلو برای به پایان رساندن سالها اختلافات مرزی برای توسعه میادین مشترک نفتی خواهد بود.

دور جدید مذاکرات نفتی ایران و عراق به منظور دستیابی به یک توافق جامع تر نفتی اسفند ماه سالجاری به میزبانی بغداد برگزار خواهد شد.