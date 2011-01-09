کاهش قیمت مرغ در گیلان نگران کننده است

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با مهر افزود: کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر با وجود افزایش هزینه های تولید با اعمال سیاستهای آزادسازی قیمت حاملهای انرژی ناشی از عرضه و تقاضاست و استمرار این روند نگران کننده بوده و آسیب جدی به مرغداران وارد می کند.

وی ضمن اعلام آمادگی تشکلهای تولیدی استان برای همراهی دولت در طرح هدفمندسازی یارانه ها آن را اقدامی بی نظیر و شجاعانه عنوان کرد که اثرات مطلوب آن بیش از همه عاید نسلهای بعدی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان درعین حال اثرافزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی بر صنعت مرغداری را معنی دار توصیف کرد و اظهارداشت: افزایش قیمت مرغ در روزهای آینده منطقی است و اگر این افزایش قیمت اتفاق نیفتد صنعت مرغداری به شدت آسیب خواهد دید.

وی اظهار داشت: نظارت بر قیمت مرغ امری ضروری است اما این نظارت به یقین منطقی - فنی خواهد بود.

اسدالله نژاد خاطرنشان کرد: توقعات جامعه را باید متناسب با شرایط روز هزینه و تولید تنظیم کرد و اینکه با قاطعیت گفته شود قیمت مرغ افزایش پیدا نخواهد کرد ممکن است ایجاد توقعات کاذب در مصرف کننده باشد و واقعیتهای بازار چیز دیگری را نشان دهد.

سوخت 150 تومانی در گیلان وجود ندارد

وی یادآورشد: متاسفانه در حال حاضر سوخت 150 تومانی در گیلان وجود ندارد و مرغداران ناچار هستند گازوئیل را به ازای هر لیتر 350 تومان تهیه کنند و این امر می تواند حداقل 20 درصد روی هر کیلو مرغ زنده افزایش هزینه مستقیم داشته باشد و برای جلوگیری از این افزایش هزینه لازم است سوخت مورد نیاز استان سریعا تامین شود.