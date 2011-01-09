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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۳

تا سال 2030/

قربانیان سیگار در چین سه برابر می‌شوند

قربانیان سیگار در چین سه برابر می‌شوند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: آمار مرگ سالیانه ناشی از مصرف دخانیات ممکن است تا سال 2030 در چین سه برابر شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های چین، بر اساس گزارشی که اخیراً در کشور چین منتشر شده است به دلیل نبود اقدام جدی برای مقابله با مصرف رو به رشد مواد دخانی در این کشور احتمال می رود که تا سال 2030 میلادی آمار مرگ ناشی از مصرف دخانیات سه برابر بشود.

بر اساس گزارشی که به دست کارشناسانی از چین و دیگر کشورها تهیه شده است در 20 سال آینده سالانه 3.5 میلیون چینی به دلیل ابتلا به بیماریهای مرتبط با سیگار جان خود را از دست خواهند داد. این رقم در سال 2005 برابر با 1.2 میلیون نفر بوده است.

 صنعت دخانیات در سالهای اخیر تبدیل به بزرگترین صنعت دشمن سلامتی تبدیل شده است و شرکتهای تولیدکننده سیگار در کشور چین مانع بسیار بزرگی بر سر راه اعمال قوانین مبارزه با سیگار هستند.

چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد دخانی در جهان است و دخانیات مهمترین عامل مرگ شهروندان این کشور است.
 

کد مطلب 1227740

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