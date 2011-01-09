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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۲

فیلم "به دام افتاده" نوروز از شبکه یک پخش می‌شود

فیلم "به دام افتاده" نوروز از شبکه یک پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "به دام افتاده" به کارگردانی کامبیز کاشفی برای پخش در ایام نوروز از شبکه یک آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "به دام افتاده" به کارگردانی کامبیز کاشفی در گرگان ادامه دارد. این فیلم که به سفارش سیمای مرکز گلستان برای پخش از شبکه اول سیما در ایام نوروز است توسط سعید مرادی تهیه می‌شود.

در این تله فیلم مجید یاسر، بهار ذولقدری، عباس جمشیدی، مهدی یوسفی‌زاده، اردشیر کاظمی، محمدرضا صمیمی، ابوذر جلالی، احمدرضا جندقی، نیکتا علمیردانی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلم "به دام افتاده" داستان شخصی به نام برات را روایت می‌کند که کلید ساز ماهری است. او به پیشنهاد فردی کلاهبردار تصمیم به باز کردن گاو صندوقی می‌گیرد، اما غافل از اینکه دوربین‌های مدار بسته تصویر او را ضبط کرده‌اند. او دستگیر شده و راهی زندان می‌شود تا اینکه در زندان... 

دیگر عوامل این تله فیلم عبارتنداز نویسنده: مهرداد صدقی، مجری طرح: سعید مرادی، ناظر کیفی: رضا ایمانی، طراح گریم: علیرضا جوادپور، تدوین: موحد شادرو، طراح صحنه و لباس: سینا فیض، مدیر تصویربرداری: حسین نوش آذر، مدیر صدابرداری: هادی سلیمان زاده، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: صابر عاقلی، منشی صحنه: عسل خانی، مدیر تولید: ابراهیم امیرخانی و عکاس: مصطفی حسن‌زاده. 

کد مطلب 1227743

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