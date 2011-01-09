عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- در پی تیراندازی یک فرد ناشناس در ایالت آریزونا "گابریل گیفوردز" نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت / در این حادثه تیراندازی که در حین سخنرانی تبلیغاتی گیفوردز رخ داد 6 نفر و کشته و 18 نفر زخمی شدند.
- منابع آگاه خبر می دهند: افزایش احتمال مرگ گابریل گیفوردز نماینده زن (40 ساله) کنگره آمریکا در پی تیراندازی فرد ناشناس.
- مرگ مشکوک "کارلوس کاسترو" روزنامه نگار 65 ساله پرتغالی در هتلی در نیویورک.
- از صبح امروزهمه پرسی تعیین سرنوشت در جنوب سودان به مدت یک هفته برگزار می شود/ در مجموع 4 میلیون نفر به پای صندوق های اخذ رای می روند.
- "رابرت گیتس" وزیردفاع آمریکا امروز با مقامات چینی در پکن دیدار می کند.
- کشته شدن 5 نفر در تونس در پی اعتراض به وضعیت معیشتی/ اکثر شهرهای تونس تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی درآمد.
- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا حادثه تیراندازی آریزونا را فاجعه ای توصیف ناپذیر دانست.
- واشنگتن نسبت به دستگیری جاسوس آمریکایی در ایران واکنش نشان داد.
- با دستور رژیم مبارک؛ احکام زندان 5 تن از اعضای اخوان المسلمین در مصر صادر شد.
- واکنش متناقض احزاب سیاسی الجزایر نسبت به تظاهرات مردم در اعتراض به اوضاع معیشتی.
- تعداد قربانیان تظاهرات روز گذشته در الجزایر به 3 نفر رسید/ بیش از هزار نفر از معترضین بازداشت و 763 نیروی امنیتی الجزایری زخمی شدند.
- "گیدو وستروله" وزیرخارجه آلمان امروز با نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار می کند.
- تظاهرات هزاران نفر در اسپانیا در حمایت از زندانیان گروه "اتا".
