عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- در پی تیراندازی یک فرد ناشناس در ایالت آریزونا "گابریل گیفوردز" نماینده دموکرات کنگره آمریکا از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت / در این حادثه تیراندازی که در حین سخنرانی تبلیغاتی گیفوردز رخ داد 6 نفر و کشته و 18 نفر زخمی شدند.

- منابع آگاه خبر می دهند: افزایش احتمال مرگ گابریل گیفوردز نماینده زن (40 ساله) کنگره آمریکا در پی تیراندازی فرد ناشناس.

- مرگ مشکوک "کارلوس کاسترو" روزنامه نگار 65 ساله پرتغالی در هتلی در نیویورک.

- از صبح امروزهمه پرسی تعیین سرنوشت در جنوب سودان به مدت یک هفته برگزار می شود/ در مجموع 4 میلیون نفر به پای صندوق های اخذ رای می روند.

- "رابرت گیتس" وزیردفاع آمریکا امروز با مقامات چینی در پکن دیدار می کند.

- کشته شدن 5 نفر در تونس در پی اعتراض به وضعیت معیشتی/ اکثر شهرهای تونس تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی درآمد.

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا حادثه تیراندازی آریزونا را فاجعه ای توصیف ناپذیر دانست.

- واشنگتن نسبت به دستگیری جاسوس آمریکایی در ایران واکنش نشان داد.

- با دستور رژیم مبارک؛ احکام زندان 5 تن از اعضای اخوان المسلمین در مصر صادر شد.

- واکنش متناقض احزاب سیاسی الجزایر نسبت به تظاهرات مردم در اعتراض به اوضاع معیشتی.

- تعداد قربانیان تظاهرات روز گذشته در الجزایر به 3 نفر رسید/ بیش از هزار نفر از معترضین بازداشت و 763 نیروی امنیتی الجزایری زخمی شدند.

- "گیدو وستروله" وزیرخارجه آلمان امروز با نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار می کند.

- تظاهرات هزاران نفر در اسپانیا در حمایت از زندانیان گروه "اتا".