تعدیل پره های صیادی گیلان نیازمند اعتبار است

حسن خسته بند درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 72 پره صیادی در استان وجود دارد، افزود: این تعداد پره باید تا 50 درصد کاهش پیدا کند چرا که وضعیت ماهی در دریا به هیچ وجه جوابگوی زندگی این تعداد پره که در هر پره حدود 100 نفرمشغول بکار هستند، نیست.

وی در ادامه به سختی کار صیادان پره و کسانی که در دریا مشغول بکار هستند اشاره کرد و خواستار تسریع در بیمه شدن این قشر زحمتکش جامعه شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مقوله گردشگری در انزلی اشاره کرد و گفت: با توجه به پتانسیل ها، زیرساختها و شناختی که مردم ایران و جهان از بندرانزلی دارند صنعت گردشگری باید و شاید و آنطوری که انتظارمی رود بهره برداری نمی شوند.

وی به ایجاد بستر گردشگری در این شهرستان تاکید کرد و افزود: شهرستان انزلی از نظر تاریخی، وجود ابنیه، دریا، تالاب و سایر مزیتها باید بستر گردشگری این شهرستان فراهم شود.

خسته بند موقعیت تالاب بین المللی انزلی را منحصر به فرد دانست و گفت: با احیای این تالاب رونق اقتصادی منطقه شکوفا می شود.

وی در ادامه ازسرمایه گذاری 12 هزار میلیارد ریالی در انزلی خبرداد و یادآورشد: با توجه به میزان سرمایه گذاری شهرستان انزلی طی پنج تا شش سال آینده نسبت به دیگر شهرها کمترین بیکار را خواهیم داشت.