تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با چهارم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با نهم ژانویه سال 2011 میلادی.
- سومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ژاپن - اردن، ساعت 16:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)
عربستان - سوریه، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان (گروه B)
- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه "الف" به اتمام میرسد:
* نفت مسجد سلیمان – فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت
- تمرینات آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با عراق در نخستین مسابقه مرحله گروهی جام ملتهای 2011 آسیا امروز هم در شهر دوحه قطر پیگیری میشود.
- هفته ششم از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری یک دیدار بین تیمهای سایپای البرز و مناطق نفت خیز جنوب آغاز میشود.
- دیدارهای معوقه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* پرسپولیس - پیکان، ساعت 16، خانه والیبال (معوقه از هفته سوم)
* دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد، ساعت 19، خانه والیبال (معوقه از هفته اول)
* ارومیه - کاله، ساعت 16، سالن قدیر ارومیه (معوقه از هفته اول)
- مرحله سوم از مسابقات فوتبال جام حذفی انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای پیگیری میشود:
* منچستریونایتد - لیورپول
* تاتنهام - چارلتون اتلتیک
* چلسی - ایپسویچ
* لسترسیتی - منچسترسیتی
- هفته هجدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* مایورکا - آلمریا
* راسینگ سانتاندر - اسپورتینگ گیخون
* اوساسونا - ختافه
* اسپانیول - رئال زاراگوزا
* رئال مادرید - ویارئال
* لوانته - والنسیا
- هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سامپدوریا - رم
* فیورنتینا - برشا
* سیهنا - جنوآ
* کاتانیا - اینتر
* پارما - کالیاری
* کیهوو - پالرمو
* باری - بولونیا
* میلان - اودینزه
* لاتزیو - لچه
* ناپولی - یوونتوس
