تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با چهارم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با نهم ژانویه سال 2011 میلادی.

- سومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ژاپن - اردن، ساعت 16:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

عربستان - سوریه، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان (گروه B)

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه "الف" به اتمام می‌رسد:

* نفت مسجد سلیمان – فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت

- تمرینات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با عراق در نخستین مسابقه مرحله گروهی جام ملت‌های 2011 آسیا امروز هم در شهر دوحه قطر پیگیری می‌شود.

- هفته ششم از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های سایپای البرز و مناطق نفت خیز جنوب آغاز می‌شود.

- دیدارهای معوقه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* پرسپولیس - پیکان، ساعت 16، خانه والیبال (معوقه از هفته سوم)

* دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد، ساعت 19، خانه والیبال (معوقه از هفته اول)

* ارومیه - کاله، ساعت 16، سالن قدیر ارومیه (معوقه از هفته اول)

- مرحله سوم از مسابقات فوتبال جام حذفی انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای پیگیری می‌شود:

* منچستریونایتد - لیورپول

* تاتنهام - چارلتون اتلتیک

* چلسی - ایپسویچ

* لسترسیتی - منچسترسیتی

- هفته هجدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* مایورکا - آلمریا

* راسینگ سانتاندر - اسپورتینگ گیخون

* اوساسونا - ختافه

* اسپانیول - رئال زاراگوزا

* رئال مادرید - ویارئال

* لوانته - والنسیا

- هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* سامپدوریا - رم

* فیورنتینا - برشا

* سیه‌نا - جنوآ

* کاتانیا - اینتر

* پارما - کالیاری

* کیه‌وو - پالرمو

* باری - بولونیا

* میلان - اودینزه

* لاتزیو - لچه

* ناپولی - یوونتوس