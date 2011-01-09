۱۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۲

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری پانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و برگزاری دیدارهای معوقه لیگ برتر والیبال از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نوزدهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با چهارم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با نهم ژانویه سال 2011 میلادی.

- سومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ژاپن - اردن، ساعت 16:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)
عربستان - سوریه، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان (گروه B)

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر از گروه "الف" به اتمام می‌رسد:
* نفت مسجد سلیمان – فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت

- تمرینات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با عراق در نخستین مسابقه مرحله گروهی جام ملت‌های 2011 آسیا امروز هم در شهر دوحه قطر پیگیری می‌شود.

- هفته ششم از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های سایپای البرز و مناطق نفت خیز جنوب آغاز می‌شود.

- دیدارهای معوقه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* پرسپولیس - پیکان، ساعت 16، خانه والیبال (معوقه از هفته سوم)
* دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد، ساعت 19، خانه والیبال (معوقه از هفته اول)
* ارومیه - کاله، ساعت 16، سالن قدیر ارومیه (معوقه از هفته اول)

- مرحله سوم از مسابقات فوتبال جام حذفی انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای پیگیری می‌شود:
* منچستریونایتد - لیورپول
* تاتنهام - چارلتون اتلتیک
* چلسی - ایپسویچ
* لسترسیتی - منچسترسیتی

- هفته هجدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* مایورکا - آلمریا
* راسینگ سانتاندر - اسپورتینگ گیخون
* اوساسونا - ختافه
* اسپانیول - رئال زاراگوزا
* رئال مادرید - ویارئال
* لوانته - والنسیا

- هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* سامپدوریا - رم
* فیورنتینا - برشا
* سیه‌نا - جنوآ
* کاتانیا - اینتر
* پارما - کالیاری
* کیه‌وو - پالرمو
* باری - بولونیا
* میلان - اودینزه
* لاتزیو - لچه
* ناپولی - یوونتوس

