پنج میلیارد تومان از اعتبارات شاخصهای فرهنگی به ورزش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیاکبر کریمی شامگاه شنبه در اولین جلسه ستاد بازیهای آسیایی 2014 کره جنوبی، بحث پیشبینی اعتبارات شاخصهای فرهنگی را یکی از ابتکارات رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: اعتبارات این بخش از امسال در بودجه استانها پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان بهرهمندی ورزش از اعتبارات شاخصهای فرهنگی 10 درصد است، ادامه داد: در طول سال این رقم را به گونهای افزایش دادهایم تا امروز شاهد افزایش آن به 16 درصد باشیم.
کریمی با بیان اینکه اعتبارات سالانه شاخصهای فرهنگی 25 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است افزود: امیدواریم در سال آینده میزان اعتبارات ورزش از این مقوله را به 20 درصد افزایش دهیم که در این صورت، اعتبارات اختصاص یافته از محل شاخصهای فرهنگی به پنج میلیارد تومان خواهد رسید.
معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه اعتبارات اختصاص یافته در فصل ورزش باعث رشد و توسعه آن خواهد شد گفت: از کل اعتبارات استانی نیز در سالجاری هشت درصد در قالب پروژه و طرح به ورزش و تربیت بدنی اختصاص یافته است که این اعتبارات جدا از اعتباراتی است که مستقیما به ورزش اختصاص مییابد.
کریمی با اشاره به اینکه ورزش استان امسال از اعتبارات یک درصد دستگاههای دولتی نیز حداکثر استفاده را برده است، افزود: خوشبختانه امسال شاهد حمایت خوب دستگاههای دولتی از تیمهای ورزشی استان در رقابتهای مختلف هستیم.
