یک نماینده کنگره آمریکا هدف تیراندازی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این تیراندازی که گفته می شود صدای بالغ بر 20 شلیک پی در پی در صحنه شنیده شد و خانم گیفوردز بر اثر شلیک گلوله به ناحیه سر به شدت مجروح شد.

این حادثه صبح روز گذشته هنگامی صورت گرفت که گیفوردز در حال تبریک گفتن به رای دهندگان خود مقابل یک سوپر مارکت در شهر توسان بود.



بعد از این حادثه گیفوردز به بیمارستان منتقل شد و جراح معالج وی ابراز امیدواری کرده که این نماینده سلامتی خود را باز یابد.



در پی این حادثه یک جوان 22 ساله بازداشت شد.



یکی از مقامات پلیس حفاظت از اعضای کنگره که خواست نامش فاش نشود، درباره این سوء قصد گفت: ضارب با یک سلاح خودکار اقدام به شلیک کرده است.



باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و "جان بوهنر" رهبر اکثریت با صدور بیانیه ای این حمله را یک تراژدی توصیف‌ ناپذیر دانستند.



گیفوردز چهل ساله که هم اکنون در شرایط دشوار جسمی به سر می برد از حزب دموکرات، ماه نوامبر سال گذشته برای سومین بار به نمایندگی کنگره انتخاب شد.



پیش از این، دفتر وی در شهر توسان بعد از تصویب لایحه قانون اصلاح خدمات بهداشت و درمان در ماه مارس 2010 میلادی، هدف حمله قرار گرفته بود.