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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۸

"پدر خاک" می‌آید

"پدر خاک" می‌آید

محسن هجری از انتشار کتاب "پدرخاک" توسط انتشارات امیر کبیر خبر داد و گفت: این کتاب بازآفرینی یکی از قصه‌های مربوط به امام علی (ع) است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب افزود: یکی از قصه‌های مربوط به امام علی (ع)  را به زبان روان و مفهوم ساده بازآفرینی کرده‌ام  که به زودی راهی بازار می‌شود.

این نویسنده درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: رمان تاریخی "چشم عقاب" نیز هم‌اکنون درست تالیف است و سعی می‌کنم آن را به زودی به اتمام برسانم.

وی با بیان اینکه این کتاب را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌کند، ادامه داد: "چشم عقاب" روایت داستانی یک خواهر و برادر است که تمام سعی خود را می‌کنند  کتابخانه قلعه الموت را از دست مغول‌ها در زمان سقوط نجات دهند.

هجری ادامه داد: این قلعه یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را دارد که بزرگان و دانشمندان ایرانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی از این کتابخانه برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های خود استفاده می‌کردند.

وی درباره کتاب "کودک آرمانشهر" نیز گفت: این کتاب به نقد نگاه افلاطون به مفهوم کودکی می‌پردازد.
 
وی درباره داستان این کتاب اینچنین توضیح داد: منابع این پژوهش کتابهای "جمهور" و "قانون" افلاطون است که در آنها کودک به عنوان موجودی است که ذهنیت آن را بزرگترها شکل می‌دهند.
 
هجری عنوان کرد: در این پژوهش سعی شده تبعات این نوع نگاه بررسی شود. 
کد مطلب 1227766

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