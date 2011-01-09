  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۶

90 درصد بانک اطلاعاتی زنان روستایی خراسان جنوبی تدوین شد

90 درصد بانک اطلاعاتی زنان روستایی خراسان جنوبی تدوین شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی از تدوین 90 درصدی بانک اطلاعات زنان روستایی این استان خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معصومه ‌السادات جلیلی حسینی شنبه شب در کارگروه بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: این مهم با دستور استاندار صورت گرفته و با راه ‌اندازی این بانک اطلاعاتی می ‌توانیم کمک بسیاری به سایر دستگاه‌ ها برای اجرای برنامه و طرح‌ های گوناگون در مناطق مختلف استان داشته باشیم

وی همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه ‌ای با میراث فرهنگی و اداره کل تعاون افزود: بر اساس این تفاهمنامه تاسیس تعاونی بانوان با محوریت صنایع دستی در دستور کار قرار می گیرد که این تعاونی ‌ها در حال ثبت بوده و با اجرایی شدن این طرح صنایع این منطقه به سایر استانها نیز معرفی می‌ شود.

700 بانوی خراسان جنوبی دوره امداد و نجات دیدند

جلیلی حسینی با بیان اینکه تا‌کنون 700 نفر از بانوان روستایی استان در دوره‌ های امداد و نجات شرکت کرده اند، افزود: این دوره ‌های امداد و نجات با همکاری جمعیت هلال احمر استان در روستاهایی که از مراکز درمانی دور بوده و یا فاقد پزشک خانواده هستند، برگزار شده است.

وی با اشاره به شاخص ترین مصوبات اجرا شده کارگروه ادامه داد: طرح استحکام بنیان خانواده و سلامت از مصوبات این کارگروه بوده که توسط کارشناسان در حال اصلاح و رفع نواقص است.

مدیر‌کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: از دیگر مصوبات، تشکیل کارگاه آموزش سلامت بانوان بوده که از نیمه ماه رمضان امسال توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرکز استان آغاز شد و در سایر شهرستانها و بخشها نیز برگزار شده است

کد مطلب 1227771

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها