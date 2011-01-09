90 درصد بانک اطلاعاتی زنان روستایی خراسان جنوبی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معصومه ‌السادات جلیلی حسینی شنبه شب در کارگروه بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: این مهم با دستور استاندار صورت گرفته و با راه ‌اندازی این بانک اطلاعاتی می ‌توانیم کمک بسیاری به سایر دستگاه‌ ها برای اجرای برنامه و طرح‌ های گوناگون در مناطق مختلف استان داشته باشیم .

وی همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه ‌ای با میراث فرهنگی و اداره کل تعاون افزود: بر اساس این تفاهمنامه تاسیس تعاونی بانوان با محوریت صنایع دستی در دستور کار قرار می گیرد که این تعاونی ‌ها در حال ثبت بوده و با اجرایی شدن این طرح صنایع این منطقه به سایر استانها نیز معرفی می‌ شود .

700 بانوی خراسان جنوبی دوره امداد و نجات دیدند

جلیلی حسینی با بیان اینکه تا‌کنون 700 نفر از بانوان روستایی استان در دوره‌ های امداد و نجات شرکت کرده اند، افزود: این دوره ‌های امداد و نجات با همکاری جمعیت هلال احمر استان در روستاهایی که از مراکز درمانی دور بوده و یا فاقد پزشک خانواده هستند، برگزار شده است.

وی با اشاره به شاخص ترین مصوبات اجرا شده کارگروه ادامه داد: طرح استحکام بنیان خانواده و سلامت از مصوبات این کارگروه بوده که توسط کارشناسان در حال اصلاح و رفع نواقص است .