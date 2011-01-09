حضور رئیس سازمان محیط زیست در کنوانسیون کویت

نورالله مرادی، مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست صبح دوشنبه تهران را به مقصد عربستان سعودی ترک خواهد کرد.

وی افزود: پانزدهمین اجلاس شورای وزیران کویت (راپمی) دوازدهم ژانویه 2010 برابر با بیست و دوم دی ماه و بلافاصله پس از اجلاس کمیته راهبردی کارشناسان ارشد برگزار می شود.

مردای با تاکید بر حضور پویا و تاثیرگذار سازمان حفاظت محیط زیست در مناسبات منطقه ای و بین المللی زیست محیطی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با هدف نظارت و کنترل تخریبهای زیست محیطی ناشی از فعالیت بشر در حاشیه خلیج فارس، پیشنهاد تاسیس مرکز پایش زیست محیطی در جزیره هرمز را مطرح کرده که با موافقت این کنوانسیون مواجه شد.



سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) در سال 1358پس از کنوانسیون کویت ضمانت اجرایی پیدا کرد. حوزه فعالیت و نظارت راپمی خلیج فارس و بخشی از دریای عمان است.



حفظ تنوع زیستی، تعیین اولویتهای توسعه پایدار در منطقه، جلوگیری از آلودگی دریا، کنترل آلودگیهای ناشی از تردد کشتیها، مهار و مدیریت نشتهای نفتی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بخشی از فعالیتهای راپمی برای حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه است.