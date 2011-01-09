نظام آموزشی جدید سال آینده اجرا نمی شود

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز سند اجرایی نظام 6-3-3 را ابلاغ نکرده است و به همین دلیل فرصت زیادی برای تغییر محتوا و کتابهای آموزشی وجود ندارد به همین دلیل نظام آموزشی جدید برای سال تحصیلی 91-90 نیز پیاده نمی شود.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود که نظام جدید آموزشی از سال تحصیلی آینده اجرایی می شود و کتابهای درسی پایه اول ابتدایی نیز تغییر پیدا می کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: طبق مدلی که پیش بینی کرده ایم باید در هر سال تحصیلی کتابهای دو پایه تغییر پیدا کند و طبیعتا بین پنج تا 6 سال نظام جدید آموزشی مستقرمی شود.

تغییرات آموزشی در محتوا است نه در ساختار

سحرخیز درباره اینکه آیا تغییر مداوم نظام های آموزشی به سیستم آموزشی کشور ضربه نمی زند گفت: سرعت تغییرات در دنیا امروز متفاوت از گذشته است ضمن اینکه آموزش و پرورش یک نظام آموزشی پویا است و اگر خود را با تغییرات وفق ندهد از بین می رود.

بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقدند تغییرات مداوم در ساختار نظام آموزشی موجب کاهش کیفیت سیستم آموزشی می شود و بهره وری آن پایین می آید چرا که هیچ فرصتی برای تغییر محتوا باقی نمی ماند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: هم اکنون مباحثی همچون نانو یا سلولهای بنیادین در کتابهای درسی ما وجود ندارد و به همین دلیل معتقدیم باید محتوای درسی هر چه سریعتر به روز شود.

اجرای نظام آموزشی جدید برای دانش آموزان جدید الورود

سحرخیز با بیان اینکه منظور از تغییر نظام آموزشی، تغییر پایه های تحصیلی نیست چرا که تنها قرار است یک پایه تحصیلی به دوره ابتدایی اضافه شود و پیش دانشگاهی نیز حذف شود، افزود: منظور از تغییر نظام آموزشی تغییر محتوا است. یعنی ما می خواهیم مظروف را تغییر دهیم و ظرف چندان برایمان مهم نیست.

سحرخیز با تاکید بر اینکه نظام آموزشی 6-3-3 تنها برای ورودی های جدید پایه اول ابتدایی اجرا می شود، گفت: سایر دانش آموزان طبق سیستم نظام آموزشی فعلی فارغ التحصیل می شوند.