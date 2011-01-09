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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۴۴

31 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی کردستان انجام شد

31 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی کردستان انجام شد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان از انجام 31 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان با اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد.

پیمان اسراری شامگاه شنبه و در حاشیه نشست استاندار کردستان با کارفرمایان خبازی های شهرستان سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از ابتدای اجرایی کردن بسته نظارتی قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون بیش از 31 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در استان کردستان انجام شده است.

وی عنوان کرد: این بازرسی ها از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز و تا امروز ادامه داشته است و در این مدت زمان واحدهای صنفی و غیرصنفی در بخش های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی توسط بازرسین سازمان بازرگانی استان مجامع امور صنفی در شهرستان ها مورد بازدید قرار گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: از مجموع 31 هزار بازرسی صورت گرفته در استان کردستان، دو هزار و 618 مورد تخلف کشف و با تشکیل هزار و 975 پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است.

اسراری با اشاره به ارزش ریالی تخلفات کشف شده در استان کردستان بیان داشت: ارزش تقریبی پرونده های کشف شده در راستای اجرای این طرح، بیش از 11 میلیارد ریال است و تخلفات بیشتر شامل احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه بوده است.

وی از همکاری و تعامل بسیار خوب مردم در راستای افزایش نظارت بر بازار در استان کردستان تقدیر کرد و افزود: همزمان با آغاز بسته نظارتی قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون هزار و 300 مورد گزارش مردمی ثبت شده است و بیش از 585 مورد تخلف از میان گزارشهای رسیده نیز کشف شده است و انتظار می رود که روند همکاری مردم در این بخش همچنان افزایش یابد.

استاندار کردستان شامگاه شنبه و طی دیداری با کارفرمایان خبازی های شهرستان سنندج خبر از حمایت های ویژه دولت از این قشر خبر داد.

کد مطلب 1227778

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