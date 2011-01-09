به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن خسته‌ترین تیم حال حاضر مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور است. این تیم اصفهانی که جمعه شب دیدارهای خود در رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا را به پایان رساند شب گذشته از سوریه به ایران بازگشت. شاگردان کوهیان که طی هفته گذشته دیدارهای متوالی مقابل حریفان خود در غرب آسیا انجام دادند هنوز از راه نرسیده باید به تهران بیایند تا مقابل دانشگاه آزاد برگزارکننده دیدار خود در هفته چهارم مسابقات باشگاهی کشور باشند.

این در حالی است که دانشگاه آزاد از روحیه خوبی برای برگزاری این دیدار خانگی برخوردار است. شاگردان مهران حاتمی که در هفته‌های آغازین لیگ متحمل شکست شده بودند، هفته گذشته با از پیش رو برداشتن کاسپین قزوین به نخستین برد این فصل خود دست یافتند و از این بابت از روحیه خوبی برخوردار هستند. البته آنها با این روحیه باید برابر تیمی قرار بگیرند که خسته است اما مهره‎های خوبی در اختیار دارد که به خاطر صعود به مرحله دوم رقابت‎ها وابا شارژ هستند.

دیدار دانشگاه آزاد و ذوب آهن زودتر از سایر دیدارهای هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور برگزار می‎شود. البته نخستین دیدار این هفته شنبه شب میان دو تیم مهرام و هیئت بسکتبال شهرکرد در تالار آزادی برگزار شد که طی آن مهرام موفق به کسب پیروزی و تثبیت صدرنشینی خود شد.

سایر دیدارهای این هفته از رقابت‏های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 به طور همزمان در سایر شهرها آغاز می‎شود. بر این اساس شاگردان اسدالله کبیر میزبان بازیکنان راه و ترابری قم هستند. گرگانی‏ها برای آنکه از رقابت با نمایندگان قزوین و کاشان عقب نمانند و بتوانند از رده پنجم صعود کنند باید پیروز این دیدار باشند.

"زلادو جوروویچ" مربی توزین الکتریک کاشان است که این هفته شاگردان خود را باید در خانه و مقابل شرکت ملی حفاری هدایت کند. شاگردان این مربی صربستانی اگر بتوانند سومین برد فصل خود را جشن بگیرند، می‎توانند به قرار گرفتن در میان صاحبان رده‎های برتر امیدوار بمانند. آنها نباید اجازه دهند حریف‎شان به نخستین برد خود دست یابد!

البته کاسپین قزوین هم شرایطی مشابه توزین الکتریک کاشان و شهرداری گرگان دارد. قزوینی‎ها مانند این دو تیم صاحب پنج امتیاز هستند و باید یک برد دیگر به دست آورند تا بتوانند حداقل در رده چهارم باقی بمانند. البته شاگردان بهرام رمضان کار سخت‏تری نسبت به رقیبان‎شان دارند چون حریف آنها تیمی است که خود به سختی در تعقیب مهرام برای صدرنشینی است. پتروشیمی به راحتی از امتیاز کامل دیدارها نمی‎گذرد به خصوص در غیاب مهرام!

دیگر دیدار روز دوشنبه را تیم‌های ته جدولی پویا تهران و BA شیراز برگزار می‎کنند. هر یک از این تیم‎ها پیروز میدان شوند نخستین برد فصل را برای خود رقم زده و حریف را از دستیابی به نخستین برد بازنگه داشته است. برنامه دیدارهای هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، تالار بسکتبال آزادی

* شهرداری گرگان - راه و ترابری قم، ساعت 16، سالن امام خمینی (ره) گرگان

* BA شیراز - پویا تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز

* توزین الکتریک کاشان - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن کتابچی کاشان

* کاسپین قزوین - پتروشیمی بندرامام، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین

تا پیش از برگزاری دیدارهای هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور تیم مهرام با یک بازی بیشتر نسبت به سایر تیم‏ها در صدر جدول رده‏بندی قرار دارد. BA شیراز هم که تاکنون دو بازی برگزار کرده و البته یک دیدار معوقه هم دارد بدون پیروزی در آخرین رده ایستاده است. جدول رده‏بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تا پیش از هفته چهارم به شرح زیر است:

1- مهرام تهران (4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- پتروشیمی بندرامام (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

3- توزین الکتریک (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

4- کاسپین قزوین (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

5- شهرداری گرگان (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

6- هیئت بسکتبال شهرکرد (یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

7- ذوب آهن اصفهان (2 برد، بدون باخت، 4 امتیاز)

8- دانشگاه آزاد (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

9- راه و ترابری قم (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

10- شرکت ملی حفاری (3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)

11- پویا تهران (3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)

12- BA شیراز (2 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)