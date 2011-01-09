کابوس ضربات پنالتی مانع صعود ایران شد/ از کمیته انتقالی تا حذف توسط کره!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نتایجی که تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 کسب کرد، محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی با اقدامی عجولانه محمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال ایران را برکنار کرد که این اتفاق باعث شد فیفا فوتبال ایران را به حالت تعلیق درآورد.

بسیاری از اعضای فدراسیون در حمایت از دادکان از سمت‌های خود کناره گیری کردند تا در نهایت کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست و داریوش مصطفوی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال انتخاب شدند که در نشستی تحت عنوان خرد جمعی، امیر قلعه‌نویی را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کردند.

البته با تشکیل کمیته انتقالی، مهدی محمدنبی به عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب شد تا تیم ملی با حمایت فدراسیون تعلیق شده خود را برای حضور در جام ملت‌ها 2007 آماده کند. جدایی علی دایی باعث شد تیم ملی با شکلی جدید و با کاپیتانی مهدی مهدوی‌کیا که چهارمین حضورش در این جام را تجربه می‌کرد به پیکار با تیم‌های آسیایی برود.

خیلی‌ها تیم ایران در سال 2007 را به تیمی طلایی با بازیکنان آماده تشبیه می‌کردند اما این تیم در بازی انتقامی برابر تیم جوان کره‌جنوبی در ضربات پنالتی مغلوب شد. قلعه‌نویی پس از دیدار با کره جنوبی مدت‌ها مورد انتقاد قرار داشت زیرا در آن مسابقه مهم از بازی دادن به نفرات آماده‌ای همچون جواد کاظمیان و حسین کعبی چشم پوشی کرد و با تعویض اشتباه هاشمیان، شانس موفقیت کره را افزایش داد.

از سوی دیگر با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات به جای سال 2008 در سال 2007 برگزار شد و برای نخستین مرتبه در تاریخ فوتبال جهان چهار کشور مالزی، تایلند، ویتنام و اندونزی به عنوان میزبان برگزاری این رقابت‌ها انتخاب شدند. ضمن اینکه استرالیا هم با اضافه شدن به فوتبال آسیا، برای نخستین مرتبه در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها شرکت کرد، همچنین برخلاف ادوار گذشته تیم قهرمان هم در مرحله مقدماتی حضور یافت.

اعضای کادر فنی تیم ملی در جام ملت‌های 2007 آسیا

مرحله مقدماتی:

با غیبت تیم‌های ترکمنستان، مالدیو، تاجیکستان، میانمار، قرقیزستان، لائوس، نپال، مغولستان، کامبوج، افغانستان، بوتان، فیلیپین، ماکائو، برونئی، گوام و تیمور شرقی و همچنین محرومیت کره‌شمالی از حضور در مسابقات مرحله مقدماتی به خاطر ترک زمین مسابقه با ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها 2004، دیدارهای مقدماتی جام چهاردهم با حضور 24 تیم در قالب 6 گروه چهار تیمی برگزار شد.

در گروه A علاوه برای ژاپن قهرمان دوره گذشته که برای نخستین مرتبه در مرحله مقدماتی شرکت می‌کرد، عربستان، یمن و هندوستان حضور داشتند. ژاپن و عربستان در بازی‌های رفت و برگشت خود مقابل دو تیم یمن و هندوستان به پیروزی رسیدند. عربستان در نخستین تقابل این دو تیم در ریاض با یک گل ژاپن را شکست داد اما در بازی برگشت در "ساپورو" که آخرین بازی دو تیم در مرحله مقدماتی بود، ژاپن به پیروزی 3 بر یک دست یافت و درحالیکه عربستان تفاضل گل بهتری داشت، چشم بادامی‌ها به لطف موفقیت در بازی رودررو به عنوان صدرنشین و عربستان به عنوان تیم دوم راهی جام ملت‌ها شدند.

تیم ایران در گروه B با تیم‌های کره‌جنوبی، سوریه و چین تایپه همگروه بود. تیم کشورمان در بازی نخست با هدایت برانکو ایوانکوویچ و با گل‌های مهرزاد معدنچی (47 و 60)، آندرانیک تیموریان (35) و علی دایی (82) چین تایپه را شکست دادند اما در بازی دوم که نخستین حضور امیر قلعه‌نویی روی نیمکت ایران به عنوان سرمربی در دیداری رسمی بود، در ورزشگاه آزادی درحالیکه تا دقیقه 88 با گل جواد نکونام (71) از سوریه پیش بود، با گل "زیاد شائبو" پیروزی را با تساوی یک بر یک عوض کرد.

ورزشگاه "سانگام دونگ" شهر سئول میزبان سومین دیدار ایران بود. کره جنوبی‌ها با گل دقیقه 2+45 کی هیون سئول از ایران پیش افتادند اما وحید هاشمیان با تیزهوشی بالای خود در دقیقه 3+90 دروازه کره را باز کرد تا این بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد. تیم ایران با یک سفر طولانی و در فاصله زمانی پنج روزه نسبت به دیدار با کره، برای انجام چهارمین دیدارش در این مرحله در دمشق میهمان سوریه بود که با گل‌های محمد نصرتی (27) و جواد نکونام (55) این تیم را شکست داد.

پیروزی 2 بر صفر با گل‌های علی کریمی (10 و 56) باعث شد تیم ایران در پنجمین دیدارش در تایپه به پیروزی دست یافته و صعودش به جام چهاردهم را قطعی کند. بازی پایانی ایران و کره‌جنوبی در مرحله گروهی که حکم دیدار صدرنشینی را داشت با برتری 2 بر صفر ایران به پایان رسید تا شاگردان قلعه نویی با 11 امتیاز و به خاطر برتری در بازی رودررو با کره‌جنوبی به عنوان صدرنشین این گروه راهی جام ملت‌ها شوند. کره هم به عنوان تیم دوم گروه به جام ملت‎های آسیا صعود کرد. غلامرضا عنایتی (48) و حسین بادامکی (90) گل‌های ایران را در آن مسابقه به ثمر رساندند.

در گروه C امارات با سه پیروزی یک بر صفر مقابل عمان، 4 بر یک برابر پاکستان و 2 بر یک مقابل اردن دور رفت را به پایان رساند اما در بازی‌های دور برگشت، پس از تساوی بدون گل خانگی برابر اردن، با نتیجه 2 بر یک مغلوب عمان شد. البته با پیروزی 3 بر 2 در بازی آخر برابر پاکستان و به لطف شکست 3 بر صفر عمان در بازی آخر مقابل اردن به عنوان تیم صدرنشین گروه راهی جام ملت‌ها شد. عمان هم با 12 امتیاز به عنوان تیم دوم این گروه به جام ملت‌ها صعود کرد.

در گروه D با انصراف لبنان، استرالیا دور رفت را با دو پیروزی 3 بر یک برابر بحرین و 2 بر صفر مقابل کویت به پایان رساند. این تیم در نخستین بازی دور برگشت برابر کویت با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شد اما با پیروزی 2 بر صفر برابر بحرین در مسابقه پایانی، با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه برای نخستین مرتبه به جام ملت‌ها صعود کرد. در این گروه بحرین در بازی رفت مقابل کویت به تساوی بدون گل رسید اما در بازی برگشت این تیم را با نتیجه 2 بر یک شکست داد تا با چهار امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم عربی، به خاطر برتری در بازی رودررو راهی جام ملت‌های آسیا شود.

در گروه E که تیم‌های عراق، چین، سنگاپور و فلسطین حضور داشتند، عراق گرچه بازی نخستش را با نتیجه 2 بر صفر به سنگاپور واگذار کرد اما در رقابت نزدیک با چین با 11 امتیاز و به خاطر برتری در بازی رودررو مقابل این تیم به عنوان صدرنشین راهی جام ملت‌ها شد و چین به عنوان تیم دوم این گروه به این رقابت‌ها راه یافت.

تیم قطر در گروه F در پنج بازی برابر هنگ‌کنگ (3 بر صفر)، ازبکستان (2 بر یک)، بنگلادش (4 بر یک)، بنگلادش (3 بر صفر) و هنگ‌کنگ (2 بر صفر) به پیروزی دست یافت اما در بازی آخر در تاشکند با 2 گل مغلوب ازبکستان شد. در نهایت قطر با 15 و ازبکستان با 11 امتیاز تیم‌های صعود کننده از این گروه به جام ملت‌های 2007 آسیا بودند.

مرحله نهایی:

دیدارهای گروه A در ورزشگاه‌های "راجامانگالا" و "سوپاپالاسای" شهر بانکوک تایلند برگزار شد که عراق پس از تساوی یک بر یک برابر تایلند میزبان، با پیروزی 3 بر یک برابر استرالیا نخستین شگفتی جام را رقم زد. این تیم در بازی پایانی هم برابر عمان به تساوی بدون گل رضایت داد تا با 5 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله حذفی شود.

استرالیا هم که در بازی نخست با گل دقیقه 2+90 تیم کاهیل شکست یک بر صفر مقابل عمان را با تساوی عوض کرده بود، پس از باخت مقابل عراق در آستانه حذف قرار گرفت اما در بازی آخر با 4 گل تایلند را از پیش رو برداشت و با توجه به توقف عمان، با تفاضل گل بهتر نسبت به تایلند به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ویتنام میزبان گروه B و موفق‌ترین تیم بین میزبانان جام چهاردهم بود. این تیم در بازی نخست با پیروزی 2 بر صفر برابر امارات شگفتی دیگر را در این مسابقات رقم زد. آنها در بازی دوم برابر قطر در حالیکه تا دقیقه 79 پیش بودند به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما شکست 4 بر یک برابر ژاپن در بازی آخر هم باعث حذف این تیم نشد زیرا با 4 امتیاز و بالاتر از امارات 3 امتیازی و قطر 2 امتیازی راهی مرحله حذفی شدند. در این گروه ژاپن که در بازی نخست پیروزی یک بر صفر برابر قطر را در دقیقه 88 با تساوی یک بر یک عوض کرد، با پیروزی 3 بر یک برابر امارات و برتری مقابل ویتنام با 7 امتیاز به عنوان تیم نخست به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

در گروه C تیم ایران با تیم‌های مالزی، ازبکستان و چین همگروه بود. شاگردان قلعه‌نویی در بازی نخست درحالیکه با گل به خودی رحمان رضایی در دقیقه 16 از ازبکستان عقب افتاده بودند، با گل‌های سیدجلال حسینی (55) و جواد کاظمیان (78) به پیروزی 2 بریک رسیدند.

در بازی دوم چین توانست با گل‌های شائو جیایی (7) و مائو جیانگ کینگ (33) از تیم ملی کشورمان پیش بیافتد اما ضربه کاشته دیدنی فریدون زندی در دقیقه (1+45) شرایط را به سود ایران تغییر داد. جواد نکونام در دقیقه 74 گل دوم ایران را به ثمر رساند تا شاگردان قلعه نویی در این بازی پرانتقاد از شکست نجات پیدا کنند.

در بازی آخر تیم ایران به سختی با نتیجه 2 بر صفر مالزی را شکست داد تا به لطف پیروزی ازبکستان برابر چین به عنوان تیم نخست راهی مرحله حذفی شود. در این گروه ازبکستان پس از باخت برابر ایران در گام نخست، ابتدا با 5 گل مالزی را شکست داد و سپس با پیروزی مقابل چین با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شد.

در گروه D اندونزی میزبان در نخستین دیدار با نتیجه 2 بر یک از سد بحرین گذشت تا شگفتی دیگری را در این رقابت‌ها رقم بزند. عربستان هم که در بازی نخست برابر کره جنوبی به تساوی یک بر یک رضایت داده بود، با دو پیروزی 2 بر یک برابر اندونزی و 4 بر صفر مقابل بحرین به عنوان تیم نخست گروه به مرحله بعد صعود کرد. کره هم پس از توقف مقابل عربستان، در بازی دوم با نتیجه 2 بر یک مغلوب بحرین شد اما به لطف پیروزی یک بر صفر برابر اندونزی در مسابقه آخر و شکست بحرین برابر عربستان، به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد تا حریف ایران در این مرحله شود.

نخستین بازی مرحله یک‌چهارم نهایی بین استرالیا و ژاپن انجام شد که فینالی زودرس در این جام محسوب می‌شد. در این بازی ابتدا "جان آلوسی" در دقیقه 70 دروازه ژاپنی‌ها را باز کرد اما "نائوهیرو تاکاهارا" در دقیقه 72 بازی را به تساوی کشاند. در ادامه وقت‌های قانونی و زمان‌های اضافه بازی دروازه دو تیم بسته ماند تا تکلیف نخستین تیم صعود کننده در ضربات پنالتی مشخص شود. "هری کیول" و "لوکاس نیل" بازیکنان باتجربه استرالیا دو ضربه نخست این تیم را از دست دادند، گرچه " نائوهیرو تاکاهارا" ضربه چهارم ژاپن را از دست داد اما چشم بادامی‌ها با پیروزی 4 بر 3 در ضیافت پنالتی‌ها و در مجموع برتری 5 بر 4 راهی دیدار نیمه نهایی شدند.

عراق در دومین دیدار این مرحله با گل‌های یونس محمود (2 و 65) از سد ویتنام عبور کرد تا ضمن حذف کردن آخرین میزبان جام، برای نخستین بار در تاریخ فوتبال این کشور راهی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها شود.

ایران و کره‌جنوبی برگزار کننده سومین دیدار این مرحله بودند که سومین رویارویی متوالی این دو تیم در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌ها بود. تیم جوان کره با هدایت "پیم وربیک" که افشین قطبی هم در کنارش حضور داشت، در جریان این بازی بیشتر به فکر دفاع کردن بود تا حمله اما بازیکنان ایران هم عملکرد خوبی را از خود ارائه نکردند تا این فرصت را به راحتی از دست بدهند. تعویض‌های کادرفنی تیم ملی هم نتیجه‌ای نداشت تا ضربات پنالتی برنده این دیدار را مشخص کند.

خوشحالی بازیکنان تیم فوتبال کره جنوبی پس از پیروزی برابر ایران در ضربات پنالتی

کره‌ای‌ها با اتکا بر تجربه بالای "لی وون جائه" دروازه‌بان خود از ابتدا به فکر رسیدن بازی به ضربات پنالتی بودند. البته پیش‌بینی آنها درست بود زیرا این دروازه‌بان با مهار ضربات مهدی مهدوی‌کیا و رسول خطیبی، نقش اصلی را در پیروزی کره ایفا کرد. البته وحید طالب‌لو هم که برای مهار ضربات پنالتی در ثانیه‌های پایانی مسابقه وارد زمین شد، پنالتی چهارم "کیم دو هین" را مهار کرد اما در نهایت کره با برتری 4 بر 2 در این ضربات ایران را حذف و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. پس از این بازی تا مدت‌ها امتناع بازیکنان باتجربه ایران از نواختن ضربات پنالتی از مباحث اصلی فوتبال بود، ضمن اینکه در پایان این جام قرارداد امیر قعله‌نویی برای هدایت تیم ملی کشورمان تمدید نشد.

عربستان هم در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی با پیروزی 2 بر یک برابر ازبکستان پس از یک دوره ناکامی، به جمع 4 تیم پایانی جام چهاردهم صعود کرد.

تیم‌های کره جنوبی و عراق در نخستین دیدار نیمه نهایی در ورزشگاه "بوکیت جلیل" کوالالامپور مالزی برابر هم صف آرایی کردند. تلاش دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه گلی را در برنداشت اما اینبار "لی وون جائه" برابر بازیکنان عراق ناکام ماند. چهار پنالتی نخست تیم عراق به گل تبدیل شد اما "کی هون یئوم" و " کیم جونگ وو" ضربات چهارم و پنجم را از دست دادند تا کره‌ای‌ها از رسیدن به فینال باز مانده و مردان عراقی ویرای برزیلی در ادامه شگفتی‌سازی‌های خود به فینال صعود کنند.

در دیگر دیدار این مرحله عربستان و ژاپن برابر هم به میدان رفتند که تیم عربستان با برتری 3 بر 2 برابر ژاپن مانع از صعود این تیم به فینال برای سومین مرتبه متوالی شدند و انتقام شکست در فینال سال 2000 را از این تیم گرفتند.

مسابقه رده‌بندی بین‌ تیم‌های فوتبال ژاپن و کره‌جنوبی برگزار شد، مسابقه‌ای که برای سومین بازی متوالی کره‌ای‌ها آن را با تساوی بدون گل به پایان رسانده و برنده آن بازی را ضیافت پنالتی‌ها مشخص کردند. در این بازی هر دو تیم 5 ضربه نخست خود را به گل تبدیل کردند. "کیم چی وو" در نواختن ضربه ششم کره‌ای‌ها موفق بود اما "نائوکاته هانیو" این ضربه ژاپنی‌ها را از دست داد تا تیم کره به مقام سوم دست یابد.

تیم‌های فوتبال عراق و عربستان برگزارکننده بازی نهایی چهاردهمین جام ملت‌های آسیا بودند، مسابقه‌ای که شگفتی‌سازی عراقی‌ها در این جام را کامل کرد و آنها با تک گل "یونس محمود" که در دقیقه 72 به ثمر رسید برای نخستین مرتبه قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند.

یونس محمود در حالیکه به همراه یاسر القحطانی و نائوهیرو تاکاهارا با 4 گل زده عنوان مشترک آقای گلی را کسب کرد، از سوی مسئولان برگزار کننده مسابقات، به عنوان بهترین بازیکن جام چهاردهم انتخاب شد.

نتایج کامل دیدارهای ایران در جام دوازدهم:

بیستم تیرماه 1386

* ایران 2 - ازبکستان یک، ورزشگاه بوکیت جلیل کوالالامپور

گل‌ها: سیدجلال حسینی (55) و جواد کاظمیان (78) برای ایران و رحمان رضایی (17 - گل به خودی) برای ازبکستان

اخراج: امیر قلعه‌نویی (86 - از روی نیمکت)

بازیکنان تیم ایران: حسن رودباریان، رحمان رضایی، سیدجلال حسینی، مهدی مهدوی‌کیا، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، فریدون زندی، علی کریمی (90 - هادی عقیلی)، وحید هاشمیان (73 - مهرزاد معدنچی)، رسول خطیبی (46 - جواد کاظمیان) و غلامرضا عنایتی

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

بیست و چهارم تیرماه 1386

* ایران 2 - چین 2، ورزشگاه بوکیت جلیل کوالالامپور

گل‌ها: فریدون زندی (1+45) و جواد نکونام (74) برای ایران و شائو جیایی (6) و مائو جیان‌کینگ (33) برای چین

بازیکنان تیم ایران: حسن رودباریان، رحمان رضایی، سیدجلال حسینی، مهدی مهدوی‌کیا، حسین کعبی (46- جواد کاظمیان)، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، فریدون زندی (89 - مهرزاد معدنچی)، علی کریمی (46 - ایمان مبعلی)، وحید هاشمیان و غلامرضا عنایتی

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

بیست و هفتم تیرماه 1386

* ایران 2 - مالزی صفر، ورزشگاه بوکیت جلیل کوالالامپور

گل‌ها: جواد نکونام (29 - پنالتی) و آندرانیک تیموریان (77) برای ایران

بازیکنان تیم ایران: حسن رودباریان، رحمان رضایی، سیدجلال حسینی، مهدی مهدوی‌کیا، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، فریدون زندی، علی کریمی، وحید هاشمیان (79 - مهدی رجب‌زاده)، ایمان مبعلی (52 - جواد کاظمیان) و غلامرضا عنایتی (46 - رسول خطیبی)

سرمربی: امیر قلعه‌نویی

سی و یکم تیر 1386

* ایران صفر (2) - کره جنوبی صفر (4)، ورزشگاه بوکیت جلیل مالزی

ضربات پنالتی: فریدون زندی و غلامرضا عنایتی ضربات اول و سوم ایران را تبدیل به گل کردند اما ضربات مهدوی‌کیا و رسول خطیبی از دست رفت

بازیکنان تیم ایران: حسن رودباریان (120 - وحید طالب‌لو)، رحمان رضایی، سید جلال حسینی، محمد نصرتی، مهدی مهدوی کیا، مهرزاد معدنچی (62 - فریدون زندی)، علی کریمی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، وحید هاشمیان (87 - غلامرضا عنایتی) و رسول خطیبی

سرمربی: امیر قلعه‌نویی