آستون ویلا و اورتون پیروز شدند/ امروز منچستر یونایتد - لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اورتون در زمین اسکانتورپ به برتری 5 بر یک رسید و آستون ویلا هم در حالی که میهمان شفیلدیونایتد بود با حساب 3 بر یک این تیم را شکست داد.
در سایر دیدارهای دیشب لیگ برتر انگلستان نتایج زیر حاصل شد:
* برنلی 4 - پورت ویل 2
* کاونتری 2 - کریستال پالاس یک
* بریستول سیتی صفر - شفیلدونزدی 3
* فولهام 6 - پیتربورو 2
* دانکستر 2 - ولورهمپتون 2
* برایتون 3 - پورتسموث یک
* هادرسفیلد 2 - دوور صفر
* وستهام 2 - بارنزلی صفر
* ریدینگ یک - وست بروم صفر
* بولتون 2 - یورک سیتی صفر
* بلکبرن یک - کوئینزپارک رنجرز صفر
* سوانسی 4 - کولچستریونایتد صفر
* لینکلن 3 - هیرفورد 4
* استیوناج 3 - نیوکاسل یک
* بورتون آلبیون 2 - میدلزبورو یک
* ساوتهمپتون 2 - بلکپول صفر
* واتفورد 4 - هارتلپول یک
* ساندرلند یک - ناتس کانتی 2
* هال سیتی 2 - ویگان اتلتیک 3
* استوک سیتی یک - کاردیف یک
* پرستون یک - ناتینگهام فارست 2
* نورویچ صفر- لیتون اورینت یک
* تورکوای یک - کارلیسل صفر
*منچستریونایتد - لیورپول
* تاتنهام - چارلتون اتلتیک
* چلسی - ایپسویچ
* لسترسیتی - منچسترسیتی
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