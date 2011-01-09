آستون ویلا و اورتون پیروز شدند/ امروز منچستر یونایتد - لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اورتون در زمین اسکانتورپ به برتری 5 بر یک رسید و آستون ویلا هم در حالی که میهمان شفیلدیونایتد بود با حساب 3 بر یک این تیم را شکست داد.

در سایر دیدارهای دیشب لیگ برتر انگلستان نتایج زیر حاصل شد:

* برنلی 4 - پورت ویل 2

* کاونتری 2 - کریستال پالاس یک

* بریستول سیتی صفر - شفیلدونزدی 3

* فولهام 6 - پیتربورو 2

* دانکستر 2 - ولورهمپتون 2

* برایتون 3 - پورتسموث یک

* هادرسفیلد 2 - دوور صفر

* وستهام 2 - بارنزلی صفر

* ریدینگ یک - وست بروم صفر

* بولتون 2 - یورک سیتی صفر

* بلکبرن یک - کوئینزپارک رنجرز صفر

* سوانسی 4 - کولچستریونایتد صفر

* لینکلن 3 - هیرفورد 4

* استیوناج 3 - نیوکاسل یک

* بورتون آلبیون 2 - میدلزبورو یک

* ساوتهمپتون 2 - بلکپول صفر

* واتفورد 4 - هارتلپول یک

* ساندرلند یک - ناتس کانتی 2

* هال سیتی 2 - ویگان اتلتیک 3

* استوک سیتی یک - کاردیف یک

* پرستون یک - ناتینگهام فارست 2

* نورویچ صفر- لیتون اورینت یک

* تورکوای یک - کارلیسل صفر