  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۶

جام حذفی انگلستان/

آستون ویلا و اورتون پیروز شدند/ امروز منچستر یونایتد - لیورپول

آستون ویلا و اورتون پیروز شدند/ امروز منچستر یونایتد - لیورپول

تیم‌های آستون ویلا و اورتون در دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اورتون در زمین اسکانتورپ به برتری 5 بر یک رسید و آستون ویلا هم در حالی که میهمان شفیلدیونایتد بود با حساب 3 بر یک این تیم را شکست داد.

در سایر دیدارهای دیشب لیگ برتر انگلستان نتایج زیر حاصل شد:
* برنلی 4 - پورت ویل 2
* کاونتری 2 - کریستال پالاس یک
* بریستول سیتی صفر - شفیلدونزدی 3
* فولهام 6 - پیتربورو 2
* دانکستر 2 - ولورهمپتون 2
* برایتون 3 - پورتسموث یک
* هادرسفیلد 2 - دوور صفر
* وستهام 2 - بارنزلی صفر
* ریدینگ یک - وست بروم صفر
* بولتون 2 - یورک سیتی صفر
* بلکبرن یک - کوئینزپارک رنجرز صفر
* سوانسی 4 - کولچستریونایتد صفر
*  لینکلن 3 - هیرفورد 4
* استیوناج 3 - نیوکاسل یک
* بورتون آلبیون 2 - میدلزبورو یک
* ساوتهمپتون 2 - بلکپول صفر
* واتفورد 4 - هارتلپول یک
* ساندرلند یک - ناتس کانتی 2
* هال سیتی 2 - ویگان اتلتیک 3
* استوک سیتی یک - کاردیف یک
* پرستون یک - ناتینگهام فارست 2
* نورویچ  صفر-  لیتون اورینت یک
* تورکوای یک - کارلیسل صفر

این رقابت‌ها امروز با برگزاری دیدار حساس تیم‌های منچستریونایتد و لیورپول پیگیری می شود. لیورپولی‌ها روز گذشته روی هاجسون را برکنار کرده‌اند و با کنی دالگلیش به مصاف رقیب قدیمی خود خواهند رفت. برنامه سایر دیدارهای روز یکشنبه به این شرح است:
*منچستریونایتد - لیورپول
* تاتنهام - چارلتون اتلتیک
* چلسی - ایپسویچ
* لسترسیتی - منچسترسیتی
کد مطلب 1227784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها