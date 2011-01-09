جنایت الخلیل؛ ارمغان همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی

نظامیان رژیم صهیونیستی در نخسین ساعات بامداد روز گذشته با یورش به منزل "عمر سلیم القواسمی" پیرمرد 67 ساله فلسطینی در الخلیل واقع در کرانه باختری وی را در حالی که خواب بود با ضرب چند گلوله به سر وی به شهادت رساندند.

شدت این جنایت به حدی بود که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در تلاش برای فریب افکار عمومی از وقوع این حادثه ابراز تاسف کرد و مدعی شد که نظامیان این رژیم به دنبال بازداشت اعضای جنبش حماس در الخلیل بودند و شهادت این پیرمرد فلسطینی یک اشتباه سهوی بوده است.

این حادثه پس از آن به وقوع پیوست که نظامیان رژیم صهیونیستی 5 تن از 6 نفر از اعضای جنبش حماس را که تنها چند ساعت از زندان های تشکیلات خودگردان فلسطین آزاد شده بودند بازداشت کرد که این اتفاق نهایت همکاری و هماهنگی امنیتی میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.

وقوع این حادثه خشم مقامات و گروه های فلسطینی را بر انگیخته است. پایگاه خبری فلسطین الیوم در این رابطه نوشت: جنبش حماس از شهروندان فلسطینی خواست که در اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی تظاهرات برپا کنند.

"فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس اظهار داشت: این یک جنایت ملی است و ضربه ای از سوی ابومازن به تمامی کسانی است که خواهان آزادی اسرای فلسطینی هستند.

"مشیر المصری" یکی دیگر از رهبران جنبش حماس نیز گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی دو روی یک سکه اند.

وی در گفتگو با شبکه ماهواره ای الاقصی افزود: شهروندان فلسطینی میان تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل تفاوتی قائل نیستند و چه بسا عقیده دارند اشغالگران رفتار ملایم تری از مقامات فتح دارند.

"اسماعیل رضوان" از دیگر رهبران حماس تصریح کرد: اگر حقارت عربی و تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش و هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین با اسرائیل نبود چنین جنایتی رخ نمی داد.

وی خاطرنشان کرد: این جنایت بیش از پیش نشان داد که اسرائیل پس از جنایات خود در جنگ 22 روزه غزه و در سایه بی توجهی جامعه جهانی جرات نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر را پیدا کرده است.

رضوان در ادامه از گروه های فلسطینی خواست که برای مقابله با بازداشت های سیاسی و هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی موضع قاطعی اتخاذ کنند.

خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز به نقل از "عزیز الدویک" رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد: وقوع این جنایت تمامی تلاش ها برای برقراری آشتی ملی در فلسطین را از بین برد.

وزارت اسرای دولت منتخب فلسطین در این رابطه در بیانیه ای اعلام کرد که زندان های تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی دو روی یک سکه اند و هیچ تفاوتی با هم ندارند.

در بخش دیگر بیانیه از نهادهای حقوق بشر به ویژه سازمان صلیب سرخ جهانی خواست که برای جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی وارد عمل شوند و رژیم صهیونیستی را برای آزادی تمامی اسرای فلسطینی تحت فشار قرار دهند.

در پایان بیانیه از شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری خواسته شده است که برای آشکار کردن فجایع سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین تظاهرات های خیابانی برپا کنند.

