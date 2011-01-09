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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۴

جهانبخش خبر داد:

بیمارستان جدید بوشهر سال آینده به بهره برداری می رسد

بیمارستان جدید بوشهر سال آینده به بهره برداری می رسد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر از بهره برداری نهایی بیمارستان 254 تختخوابی جدید بوشهر در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش شامگاه شنبه در نشست با معاون وزیر مسکن بدون اشاره به تاریخ دقیق بهره برداری از این بیمارستان، اظهار داشت: بیمارستان جدیدالاحداث بوشهر در حال حاضر 88 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه برای احداث و تجهیز این بیمارستان اعتباری بالغ بر 44.5 میلیارد ریال هزینه خواهد شد، افزود: از این میزان مبلغ 38.5 میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان و حدود شش میلیارد تومان نیز برای تجهیز آن هزینه می ‌شود.

استاندار بوشهر به آخرین وضعیت بیمارستان 207 تختخوابی برازجان اشاره کرد و گفت: این بیمارستان نیز 63 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای ساخت آن 24.5 میلیارد تومان و برای تجهیز آن نیز حدود چهار میلیارد تومان هزینه می ‌شود.

جهانبخش با بیان اینکه بهره برداری از این بیمارستان موجب ارتقای شاخصهای بهداشتی استان خواهد شد، اظهار داشت: در نحوه ساخت و ساز دو بیمارستان بوشهر و برازجان باید فرهنگ اسلامی و ایرانی در آنها دیده شود.

کد مطلب 1227792

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