"در جستجوی اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسائل و موضوعات اخلاقی یکی از مباحث مطرح در گفتگوهای روزمره هستند بطوریکه وقتی رادیو را روشن میکنیم و یا روزنامه میخوانیم مسائل و موضوعاتی بسیاری میتوان یافت که در ارتباط با مسائل اخلاقی و البته بی اخلاقی باشند.
فضاحتهای اخلاقی مقامات سیاسی و چهرههای برجسته از نکات مورد بحث در محافل گوناگون هستند. ماجرای لوینسکی و کلینتون نشان داد که بی اخلاقی ممکن است در چه سطحی رخ دهد.
اولین چیزی که با شنیدن و دیدن این اخبار به ذهن انسان متبادر میشود نظام آموزشی است. نظام آموزشی چگونه باید باشد تا شاهد این بی اخلاقیها نباشیم و این نظام تا چه اندازه ظرفیت و پتانسیل تربیت انسانهای اخلاقی را دارد.
نهاد خانوده یکی از ارکان تربیت اخلاقی فرزندان است اما این نهاد به تنهایی نمیتواند از عهده این مهم برآید. چرا که خارج و بیرون از نهاد خانوده عواملی تأثیرگذار بر تربیت اخلاقی فرزندان وجود دارند که کنترل آنها توسط خانوادهها دشوار هستند.
این کتاب با یک بررسی میدانی و انجام مصاحبههای گوناگون در کشورهای کانادا و ایالت متحده آمریکا موضوعات اخلاقی مهم و قابل تأمل را دسته بندی کرده است.
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