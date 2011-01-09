از چابهار تا اسکندریه؛ هدایت غربی سربازان شیطان در خاورمیانه

با گذشت یک هفته از انفجار اسکندریه مصر و قریب به یک ماه از حادثه چابهار بررسی مشابهت های این دو انفجار تروریستی ضروری به نظر می رسد. در واقع با بررسی موضوعی حملات تروریستی اخیر به نکاتی برخورد می کنیم که رسیدن به سرنخ و هدف عاملات این عملیاتها را بیشتر مشخص کند.

حادثه چابهار

گروهی شیطانی که وابستگی آنها به قدرتهای غربی به اثبات رسیده در عملیاتی جنایتکارانه خود را در میان عزاداران حسینی در روز عاشورا منفجر کرده و موجبات شهادت و زخمی شدن دهها نفر از هموطنان کشورمان را به وجود می آورند.

انفجار اسکندریه

فردی که احتمال می رود وابسته به گروهک القاعده باشد در روز آغاز سال نو میلادی در جمع مردم در حال خروج از کلیسا خود را منفجر کرده و موجبات کشته و زخمی شدن دهها نفر را به وجود می آورد.

بررسی مشابهت ها

- سوء استفاده از المانهای دینی و مذهبی؛ نکته قابل تامل در این دو انفجار این است که تروریست ها با سوء استفاده از رویدادهای مذهبی و دینی این اماکن را به محل انجام عملیاتهای خود تبدیل کرده اند. حادثه چابهار در روزی رخ می دهد که از مهمترین روز مذهبی شیعیان است. در مقابل انفجار اسکندریه نیز در روز نخست سال نو میلادی که مهمترین روز مسیحیان جهان است رخ می دهد.

- انجام عملیات در بین مذاهب و ادیان الهی؛ با نگاهی به قربانیان حادثه تروریستی چابهار متوجه می شویم که در این انفجار هم شیعیان و هم اهل سنت به شهادت رسیده اند. در انفجار شهر اسکندریه در بین قربانیان علاوه بر مسیحیان، پیروان اسلام نیز به کام مرگ کشیده می شوند. در واقع انفجارها در دو شهری رخ می دهد که مشابهت های بافت جمعیتی با یکدیگر دارند در چابهار بافتی شامل از دو قشر شیعه و اهل سنت در کنار هم زندگی می کنند و در شهر اسکندریه نیز بافت جمعیتی شامل مسیحیان و مسلمانان مصری می باشد.

- نحوه گزینش عاملان تروریستی؛ از سوی دیگر عاملان عملیاتهای تروریستی در چابهار و اسکندریه نیز مشترکاتی با هم دارند. بررسی ها نشان می دهد هدایتگران عملیاتهای تروریستی در خاورمیانه از عوامل جهل و ناآگاهی والبته فقر و نارضایتی در جذب نیروهای مورد نظر خود استفاده می کنند.

روزنامه الحیات امروز نوشت: گزارش منابع امنیتی مصر نشان می دهد عامل اصلی و انتحاری انفجار اسکندریه جوانی مصری، 20 ساله و بیکار بوده است که خانواده وی از یک سال پیش تا کنون خبری از وی نداشته اند. در حادثه جابهار نیز عوامل تروریستی جند الشیطان از بین جوانانی انتخاب شده بودند که جهل و ناآگاهی را می توان اصلی ترن نقطه مشترک آنان دانست.

وابستگی به غرب؛ مسئله غیر قابل کتمان این است که هر دو گروه تروریستی (جندالشیطان و القاعده) سرمنشا غربی دارند. البته تفاوت هایی نیز میان حادثه چابهار و انفجار اسکندریه وجود دارد اما مسئله اساسی نحوه هدایت تروریست ها و سربازان شیطان در خاورمیانه است که در این دو شهر تفاوتی با هم ندارند و هر دو یک هدف مشترک را دنبال می کنند.

هدف؛ فتنه مذهبی و تضعیف کشورها

به طور کلی غرب هرگز دست از تلاش برای تضعیف کشورهای اسلامی به ویژه در خاورمیانه بر نمی دارد آنجایی که فلسطین باید تحت هیمنه صهیونیست ها قرار گیرد، انگلیس و آمریکا پشت در پشت یکدیگر عاملی برای وجود این جرثومه خبیث در خاورمیانه می شوند.

آنجایی که عراق باید اشغال شود، استعمار نوین در پوشش ایجاد دموکراسی بدترین جنایات را در حق مردم عراق انجام می دهد.

آنجا که ایران اسلامی باید تحت تحریم قرار گیرد، تمامی ابزارها و اهرم فشار بر کشورهای مختلف جهان در جهت تنگ تر کردن دایره تحریم اعمال می شود.

و در آخرین مورد سودان هم با دستاویزی همچون برگزاری همه پرسی در مسیر فروپاشی قرار می گیرد. مسئله ای که شاید روشن شدن لایه های پنهان آن به گذشت زمان احتیاج داشته باشد. اینها طرحی از فتنه غربی در کشورهای اسلامی به دست می دهد که تنها با وحدت و هوشیاری جهان اسلام دفع خواهد شد.



محمدعلی تخت رونده