6 تدفین کهن در گورستان خواجه عسکر بم کشف شد

نادر علیدادی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در جریان کاوش گورستان خواجه عسگر بم تاکنون شش تدفین باستانی شناسایی و آشکار شده است.

وی خاطرنشان کرد: به رغم وجود تفاوت در یکی از تدفین ‌ها به لحاظ شیوه تدفین، می ‌توان گفت اغلب تدفین ‌ها حالت جنینی و رو به سمت جنوب دارند.

علیدادی با اشاره به اینکه یکی از تدفین ‌ها متعلق به یک نوجوان است، اظهار داشت: اشیای به دست آمده درون تدفین ‌ها بیانگر جنسیت تدفین است که برای مثال می‌ توان به قطعات صدف که به عنوان ظرف بزکدان و مواد آرایشی در درون تدفین اشاره کرد.

این باستان شناس با بیان اینکه کاوشها تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: خوشبختانه به رغم محدودیتهای موجود و آسیبهای وارده انسانی، به بافتی از گورستان و شیوه تدفین در پایان دوره مس سنگی دست پیدا کرده‌ ایم.

وی افزود: آثار باستانی هیچ آثار و شواهدی در سطح زمین ندارند که بتوان در جریان طرحهای عمرانی عرصه و حریم آنها را تعیین و مشخص کرد.