  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۵

سلیمانی:

6 تدفین کهن در گورستان خواجه عسکر بم کشف شد

6 تدفین کهن در گورستان خواجه عسکر بم کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت باستان‌ شناسی گورستان خواجه عسگر بم از کشف شش تدفین کهن در گورستان باستانی بم خبر داد.

نادر علیدادی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در جریان کاوش گورستان خواجه عسگر بم تاکنون شش تدفین باستانی شناسایی و آشکار شده است.

وی خاطرنشان کرد: به رغم وجود تفاوت در یکی از تدفین ‌ها به لحاظ شیوه تدفین، می ‌توان گفت اغلب تدفین ‌ها حالت جنینی و رو به سمت جنوب دارند.

علیدادی با اشاره به اینکه یکی از تدفین ‌ها متعلق به یک نوجوان است، اظهار داشت: اشیای به دست آمده درون تدفین ‌ها بیانگر جنسیت تدفین است که برای مثال می‌ توان به قطعات صدف که به عنوان ظرف بزکدان و مواد آرایشی در درون تدفین اشاره کرد.

این باستان شناس با بیان اینکه کاوشها تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: خوشبختانه به رغم محدودیتهای موجود و آسیبهای وارده انسانی، به بافتی از گورستان و شیوه تدفین در پایان دوره مس سنگی دست پیدا کرده‌ ایم.

وی افزود: آثار باستانی هیچ آثار و شواهدی در سطح زمین ندارند که بتوان در جریان طرحهای عمرانی عرصه و حریم آنها را تعیین و مشخص کرد.

کد مطلب 1227800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها