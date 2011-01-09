برگزیدگان جشنواره فیلم عمار معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه نخستین جشنواره مردمی فیلم عمار بعد از ظهر دیروز جمعه 17 دی‌ماه در مجتمع فرهنگی اسوه برگزار شد، این جشنواره به همت مجمع مطالبه مردمی مشهد، کانون فرهنگی مسجد امام سجاد جیرفت و کانون فرهنگی مکتب صادق تبریز و دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور اهالی رسانه و خانواده شهید حسین غلام کبیری از شهدای فتنه سال قبل برگزار شد.

ابوالقاسم طالبی، وحید جلیلی، سعید قاسمی، حسن عباسی، رضا برجی و حجت‌الاسلام نظری داوران این دوره از میان 20 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره فیلم عمار سه فیلم را انتخاب کردند. جوایز نخستین دوره این جشنواره به فیلم‌های "یزدان تفنگ ندارد" به کارگردانی حسین شمقدری رتبه اول، "ایران سبز" به کارگردانی محمدرضا دهشیری رتبه دوم و "پایان فراموشی" به کارگردانی محمدمهدی خالقی رتبه سوم این جشنواره را به دست آوردند.

وحید جلیلی مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: جشنواره مردمی با تلاش خودجوش جمعی از دلسپردگان به آرمان‌های انقلاب و پیرو بی‌اعتنایی‌هایی که از سوی بخشی از بدنه نخبگان رسانه و هنر کشور به ماجرای فتنه سال قبل مشاهده شد، شکل گرفت و خوشبختانه در اولین قدم نسبتا موفق بود.

حسن عباسی رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز هم در بخش دیگری از این مراسم گفت: در 14 سالی که در جشنواره‌های مختلف به عنوان کارشناس و داور حضور داشته‌ام، این تعداد فیلم که صاحبانش آن را با اعتقاد و از صمیم دل ساخته باشند ندیده‌ام. این جوانان بدون در نظر گرفتن فرم‌گرایی و موضوع هنر برای هنر فقط برای پیگیری دغدغه‌های‌شان به این عرصه آمده‌اند و وجود آنها جنبشی در سینمای مستند و داستانی است.

حسین شمقدری برنده جایزه اول این جشنواره، جایزه خود را به خانواده شهید گلدبی و محمدرضا دهشیری برنده رتبه دوم جایزه‌اش را به خانواده شهید کبیری تقدیم کرد. این مراسم ساعت 20:30 به پایان رسید.

