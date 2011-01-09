مسئولان در گفتگو با مهر خبر دادند: تکلیف دانشجویان ایرانی پس از قطع رابطه با انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، قطع روابط ایران و انگلیس توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

موضوع تکلیف دانشجویان شاغل به تحصیل در انگلیس پیس از اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند در صحن علنی مجلس رأی به قطع کامل روابط با انگلیس دهند، زمانی جدی تر شد که کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار نظر کرد.

کاظم جلالی گفت: سعی بر این است که قانون قطع رابطه با انگلیس به نوعی تنظیم شود که آسیبی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای انگلیس وارد نشود. از طرفی دانشگاه‌های معتبر زیادی در دنیا وجود دارد که این دانشجویان می‌توانند در آنها تحصیل کنند؛ البته پس از تبدیل این طرح به قانون، دولت باید اقداماتی در مورد این موضوع انجام دهد.

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در صورتی که مجلس شورای اسلامی قطع کامل رابطه با انگلیس را تصویب کند وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس چه می شود گفت: "در موقعیتی نیستم که بخواهم این موضوع را پاسخ دهم. جای دیگری در این رابطه تصمیم می گیرند و بعد از اینکه تصمیم گرفتند اقدام خود را انجام می دهند."

وی در پاسخ به اینکه آیا آن مجموعه تصمیم گیرنده "وزارت امور خارجه" است گفت: "به هر حال مجموعه ای غیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این رابطه تصمیم می گیرند."

مقام مسئول اظهار نظر درباره وضعیت دانشجویان ایرانی پس از قطع کامل ارتباط با انگلیس کامران دانشجو وزیر علوم جای دیگری در این رابطه تصمیم می گیرند و بعد از اینکه تصمیم گرفتند اقدام خود را انجام می دهند ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم معمولا سطح روابط علمی کاری به روابط سیاسی ندارد و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس به تحصیل خود ادامه می دهند محمدحسین مجلس آرا مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم مگر ما الآن با آمریکا رابطه داریم؟ رابطه ای نداریم اما دانشجویان ایرانی دارند در آمریکا درس می خوانند کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی سعی بر این است که قانون قطع رابطه با انگلیس به نوعی تنظیم شود که آسیبی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای انگلیس وارد نشود

محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تکلیف دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس پس از قانون شدن "قطع کامل رابطه با انگلیس" چه می شود گفت: دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس به تحصیل خود ادامه می دهند و ما هیچ کاری در این زمینه نداریم.

وی وقتی با این سوال روبرو شد که "به هر حال یک سطحی هر چند مختصر از نظر علمی با انگلیس رابطه وجود دارد، این سطح رابطه علمی با تصویب قطع کامل رابطه با انگلیس دستخوش چه تغییری می شود؟" گفت: "معمولا سطح روابط علمی کاری به روابط سیاسی ندارد، این استقلال دانشگاهها را در پذیرش افراد می خواهد. این ما هستیم که باید ببینیم انگلیس با ما چه می کند، آن وقت تصمیم بگیریم که باید جوانانمان را به انگلیس بفرستیم یا نفرستیم."

معاون دانشجویی وزیر علوم در پاسخ به اینکه "پس از تصویب قطع کامل رابطه با انگلیس، سطح فشار سیاسی از سوی انگلیس بر روی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور را چگونه پیش بینی می کنید؟" گفت: "به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور اعم از دانشگاههای انگلیس گفته ایم که هر کدامشان مشکل دارند می توانند به دانشگاههای داخل بازگردند و در داخل ایران درس بخوانند."

ملاباشی در این زمینه افزود: "هر دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس که حاضر هستند با مشکلات و مسائل آنجا بسازند خوب بمانند و بسازند."

محمدحسین مجلس آرا - مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه تکلیف دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در انگلیس پس از تصویب قطع کامل رابطه با انگلیس چه می شود گفت: "مگر ما الآن با آمریکا رابطه داریم؟ رابطه ای نداریم اما دانشجویان ایرانی دارند در آمریکا درس می خوانند. همان طور که الآن در آمریکا دانشجو داریم در انگلیس هم می توانیم داشته باشیم."

مجلس آرا در پاسخ به اینکه "آیا برای فرزندان برخی مسئولان کشورمان که در انگلیس شاغل به تحصیل هستند مشکلی پیش نمی آید" نیز به مهر گفت: "خیلی از فرزندان مسئولان ممکن است در آمریکا هم باشند و در آنجا تحصیل کنند. بعید می دانم اتفاقی در حوزه تحصیل دانشجویان ایرانی در انگلیس رخ دهد."