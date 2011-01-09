امکان لغو ویزا میان ایران و عراق/ امضای 3 تفاهم نامه همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، علی اکبر صالحی در پایان سفر خود به عراق در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که در دیدار با مقامات عراق مسائل مورد اهتمام دو کشور بررسی و تصمیماتی درباره تشکیل کمیته های مشترک اقتصادی و سیاسی و کمیته ویژه ای برای بررسی مسائل مرزی 2 کشور اتخاذ شد.

وی در ادامه گفت: حل مشکلات زائران ایرانی در مرزهای عراق و گمرک میان دو کشور از دیگر موضوعاتی بود که در دیدار با مسئولان عراقی بحث و بررسی شد.

صالحی با بیان اینکه در مجموع 3 تفاهم نامه همکاری با طرف عراقی امضا شد، درباره دیدار خود با مراجع دینی عراق گفت: تمامی مراجع دینی عراق بر ضرورت دفاع از عزت اسلام و مسلمین در سطوح سیاست خارجی و روابط بین الملل تاکید دارند.

سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این مطلب افزود: تمامی علمای دینی عراق بر این عقیده اند که جمهوری اسلامی ایران ام القرای جهان اسلام است و عزت ایران عزت جهان اسلام است.

وی درباره پیشنهاد لغو ویزا میان دو کشور تصریح کرد: بیان دیدگاه ها در این رابطه اقدامی شتاب زده است اما ما برای تحقق این امر تلاش خواهیم کرد.

