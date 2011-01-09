فرزندان مسئولان سریعتر از انگلیس بازگردند/ وضعیت ارتباط علمی با انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، قطع کامل روابط ایران و انگلیس توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این مصوبه در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس است.

سابقه تجدید نظر در روابط با انگلیس به تصمیماتی برمی گردد که از سوی مسئولان و ناظران سیاست خارجی ایران تحت عنوان کاهش روابط با انگلیس مطرح بوده اما نمایندگان مردم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در قبال اقدامات نابخردانه دولت و سفیر انگلیس "قطع کامل روابط با انگلیس" را تصویب کردند.

شاید یک برداشت از "قطع کامل روابط با انگلیس" این باشد که این قطع رابطه صرفا ناظر بر عرصه های اقتصادی و سیاسی نیست و حوزه های علمی و فرهنگی را نیز شامل می شود. فاطمه آلیا - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر این موضوع را تشریح کرد.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: خانم آلیا؛ آیا قطع کامل روابط با انگلیس به معنای قطع روابط علمی نیز است هر چند که این روابط علمی مختصر هم باشد.

- فاطمه آلیا - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: بحث قطع رابطه با انگلیس یک بحث ناگهانی نبود. مدتها این بحث در مجلس شورای اسلامی مطرح بود و بعضا هم گوشزد می شد که دولت انگلیس مراقب رفتارش در قبال ملت بزرگ ایران باشد. در بدو امر بحث کاهش روابط با انگلیس را مطرح کردیم. به هر حال در عرف تعاملات بین المللی این تصمیم معنی دارد چون تعاملات بین المللی بر اساس احترام متقابل و توجه به منافع ملی کشورهاست و اگر کشوری به این دو اصل بی توجهی کند و آنها را نقض کند، کشورهای دیگر در روابطشان با آن کشور تجدید نظر می کنند.

کار درباره انگلیس به جایی رسید که سفیر انگلیس بسیار نابخردانه درباره آنچه تحت عنوان "نقض حقوق بشر در ایران" عنوان شد اعلام موضع کرد و این باعث شد نمایندگان مردم با توجه به مطالبات مردم، بحث کاهش رابطه با انگلیس را تبدیل به قطع رابطه کنند. این طرح در دستور کار مجلس است و در آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود. نمایندگان مجلس نیز به طور کل علاوه بر کمیسیون تخصصی از رفتار انگلیس بسیار ناراحت و عصبانی هستند.

در بدو امر با هیچ کشوری قصد قطع رابطه نداریم و در درجه اول نیز بحث قطع کامل روابط اقتصادی با انگلیس را دنبال می کردیم اما بعد از رفتارهای خصمانه انگلیس ها چند سناریو مطرح شد که یا قطع کامل روابط سیاسی با انگلیس دنبال شود و یا اصولا قطع کامل کلیه روابط با انگلیس. اگر بخواهیم قطع کامل کلیه روابط با انگلیس را در نظر بگیریم در درجه اول قطع کامل روابط اقتصادی انجام خواهد شد.

در مورد روابط سیاسی نیز یک نظر بر این بوده که کاهش روابط سیاسی با انگلیس به حداقل و نزدیک به صفر مورد پیگیری قرار گیرد و تصمیم گیری درباره سایر روابط از جمله روابط علمی نیز در مراتب بعدی قرار داشت. حال باید طرح قطع کامل رابطه با انگلیس در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و جزئیاتی نظیر اینکه آیا قطع روابط با انگلیس شامل حال روابط علمی نیز می شود در صحن علنی مورد بحث قرار می گیرد.

* بالاخره عنوان آنچه که در کمیسیون تخصصی (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) تصویب شده است قطع رابطه سیاسی است یا قطع کامل رابطه؟

- عنوان آنچه که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شده است "قطع کامل روابط با انگلیس" است.

* بنابراین قطع کامل روابط علمی را نیز دربرمی گیرد؟

- قطع رابطه به طور کلی دیگر ...

- در صورتی که "قطع کامل رابطه با انگلیس" در صحن علنی مجلس تصویب و این موضوع تبدیل به قانون شود ممکن است دولت انگلیس فشارهای سیاسی خود بر روی اتباع ایرانی از جمله دانشجویان شاغل به تحصیل در انگلیس را افزایش دهد. بهترین راه برای مواجهه و پشت سر گذاشتن این پدیده را چه می دانید؟

- بالاخره اتباعی در انگلیس داریم. دانشجویانمان آنجا هستند. البته از مدتها پیش حتی قبل از زمانی که بحث قطع کامل روابط با با انگلیس مطرح باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسهیلاتی برای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشورهای خارجی به دانشگاههای داخل کشور فراهم کرده است. با توجه به پیشرفت های علمی که در داخل کشور اتفاق افتاده است به نظر می رسد زمینه هایی فراهم شده که دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج کشور بتوانند به دانشگاههای داخل بیایند.

حال ممکن است برخی از دانشجویان ایرانی در انگلیس به دانشگاههای داخل بیایند و برخی نیز دانشگاههای کشورهای دیگر غیر از انگلیس را انتخاب کنند. دانشجویان ایرانی که در خارج کشور تحصیل می کنند نیز کشورشان را دوست دارند و به عزت ایران علاقمند هستند. خود این دانشجویان برنمی تابند و حاضر نیستند که در شرایط تحقیر و خفت در انگلیس تحصیل کنند.

شرایط در داخل ایران برای ترک انگلیس توسط دانشجویان ایرانی بسیار آماده است. البته ممکن است برخی دانشجویان نیز کشورهای دیگری را انتخاب کنند تا اگر تحقیقاتی دارند به اتمام برسانند و سپس به ایران بازگردند.

* چندی پیش اخباری مبنی بر تحصیل 400 فرزند مسئولان در انگلیس منتشر شد. آیا فشارهای سیاسی دولت انگلیس بر روی این فرزندان مسئولان ایرانی بیشتر نمی شود و آیا تدبیری برای بازگشت سریعتر آنها به ایران را لازم می دانید؟

- تدبیری نمی خواهد. قبل از اینکه بحث قطع کامل روابط با انگلیس مطرح شود، روی سخنمان با مسئولان بود که به جای "تصمیمات اعلامی" یکسری "تصمیم اعمالی" انجام دهند و فرزندان خود را از انگلیس بازگردانند. گاهی مسئولان از سوی ملت ایران متهم هستند که نکند بخاطر اینکه فرزندان خودشان در انگلیس تحصیل می کنند، منافع فردیشان را بر منافع ملی و اصل عزت، حکمت و مصلحت که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصل است نقض شود.

مسئولان باید قدم اول در بازگرداندن فرزندان خود از انگلیس را بردارند. صف اول مطالبه مردم خطاب به مسئولان است که در اسرع وقت فرزندانشان را به داخل کشور بیاورند، که انتظار می رود به داخل کشور بیاورند یا اگر فرزندانشان کار نیمه کاره ای دارند از طرق مختلف با مراجعه به کشورهای دیگر کار خود را به اتمام برسانند و به هر حال دیگر در کشور انگلیس نباشند و عزت خود را بر بودن در انگلیس و استفاده از برخی شرایط تحصیلی ترجیح دهند.