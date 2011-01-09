سایت پدر شعر ترکمن ساماندهی می شود

عبدالله رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون هفت میلیارد ریال برای این مجموعه فرهنگی و گردشگری هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری نیز یک میلیارد ریال برای اجرای این طرح کشوری اعتبار در نظر گرفته شده است.



وی خاطرنشان کرد: در سفر رئیس دفتر رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه سالجاری 20 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این طرح در نظر گرفته شد.



وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر پیگیر تخصیص و دریافت این اعتبار هستیم تا روند اجرا و تکمیل سایت مختومقلی فراغی تسریع یابد.





به گزارش خبرنگار مهر، سایت مختومقلی فراغی شامل نمازخانه و فضای جانبی 300 مترمربع، احداث سرویس بهداشتی 20 چشمه در دو منطقه، احداث 40 عدد آلاچیق 350 مترمربع، احداث رستوران (فروشگاه و آشپزخانه) 350 مترمربع، آمفی تئاتر روباز 2500 مترمربع، نمایشگاه صنایع دستی بازارچه (10 غرفه) 350 مترمربع، پارکینگ است که می توان در سایت مورد نظر انجام داد .



رستگار بیان داشت: با اجرای طرح منطقه نمونه گردشگری مختومقلی فراغی، می توان افق روشنی را برای ایجاد یک پایگاه گردشگری که در تعامل فرهنگی و اجتماعی با جمهوری ترکمنستان و ایجاد فضایی در خور گردشگری استان باشد متصور شد.



مختومقلی در شمال ایران در روستای "حاجی قوشان" گنبد کاووس چشم به جهان گشود و دیوانی از وی برجای مانده که به اکثر زبانهای مهم دنیا از جمله انگلیسی، روسی و دیگر زبانها ترجمه شده اما ترجمه فارسی از این دیوان کم و انگشت شمار است.



شعر مختومقلی آئینه تمام نمای زمانه و مردم خویش است و هیچگاه نام را فدای نان نکرده و دیوان او علاوه برآنکه بازتاب آمال و اندیشه های اوست، بیانگر وضع اجتماعی و تاریخی قوم ترکمن بوده که اشعارش سرشار از مضامین گوناگون اجتماعی، سیاسی، عرفانی، اخلاقی، عشقی و قومی است.



مختومقلی، شاخص رفتار صحرایی و زبان صحراییان است، بی اعتباری جهان گذران و عشق، دو نوای اصیل و دلنشین شعرش است و فراغی آرزومند است که هیچ فردی گرفتار فقر و مسکنت نشود.



زبان ترکمن با نام و یاد او در جهان شهره بوده و به دلیل تلاشش برای احیای زبان و ادب اصیل ترکمن، بر او عنوان "پدر شعر ترکمن" یا "فردوسی شعر ترکمن" نام نهاده شد.



اینک 276 سال از سالروز مردی می گذرد که بزرگی کارش را به کار"دانته" در زبان ایتالیایی و کار " فردوسی" در زبان فارسی قیاس می کنند و روز به روز بر شیفتگان شعر و تفکرش افزوده می شود.

امروزه در مناطق ترکمن نشین و استان گلستان و خراسان شمالی کسی نیست که نام مختومقلی را نشنیده باشد و این شاعر کلاسیک بزرگ ترکمن چه در میان ترکمنها و چه ترکهای خراسان از احترام خاصی برخوردار است.



وی پیام و سنت حضرت محمد(ص) را سرلوحه زندگی خویش قرارداده بود و همچون دیگر بزرگان ادب و عرفان، دیوان خود را با حمد خداوند و نعت رسول او آغاز کرده و اشعارش در ستایش از اهل بیت پیامبر اکرم(ص)، بیشمار است.



شاعر در شعر " گوگگجه کپدری" (کبوتر چاهی) از جوانمردی، خیر، سخاوت، صبر و طاقت علی(ع) سخن می گوید و در شعر " سونمزیارنلار" از حضرت فاطمه(س) می سراید.



شرایط اجتماعی و فراز و نشیب هایی که در زندگی این شاعر و به ویژه برای قوم و اطرافیانش رخ داده موجب شده که خود را کنار نکشد و به بیان مشکلات و مسائل اجتماعی و پند و اندرز بپردازد، از این رو مختومقلی هم در آتش عشق حق سوخته و گرفتار آن شده و هم گرفتار عشق به مردم و اجتماعش شده است.



اشعار مختومقلی به دلیل سادگی و روانی در میان مردم ترکمن رواج بسیاری دارد و از نظر زبانشناسی اشعارش به زبان کلاسیک ترکمنی و متأثر از ادبیات جغتایی بوده است.



اشعار مختومقلی مانند فیلمی است که تصاویر، مناظر و روایاتی که برای هرکدام از مکان ها در نظر گرفته، قابل رؤیت بوده و انعکاس رنگهای طبیعت بکر و دست نخورده صحرای ترکمن در شعر او همیشگی است.



مختومقلی شاعریست با دیدی به گستردگی هستی که در عین عبادت حق و راز و نیاز، در میان مردم می زید، در شکست و پیروزیهایشان سهیم می شود و با زبانی ساده، مردمی و همه فهم، زندگی عادی مردم را به تصویر می کشد.